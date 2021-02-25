房市／牆面與電梯共壁 房子可買嗎？
財經中心/綜合報導
2021-02-25 18:30:00
有網友看中一間房屋，對於格局大致滿意，但唯一缺點是客廳與室外公用電梯「共壁」，深怕購買後那面共壁牆壁會有裂痕或噪音困擾等問題，專家表示，電梯間旁牆結構會加強設計，增加牆面厚度或鋼筋綁厚，防震效果也佳，而噪音問題，則視個人對聲音的接受程度而定。
結構技師、建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，與電梯共壁的那道牆，因是公設的一部分，都會做至少15公分寬的RC牆（鋼筋混擬土牆），或是鋼筋綁厚一點，因此與房屋室內的磚牆或輕隔間牆相比，結構設計加強許多，不用擔心鄰電梯的那道牆因使用年限拉長而有裂痕耗損。至於室內的牆跟室外電梯共壁，這樣的房子可買嗎？戴雲發建議，現今的電梯大樓一層中會有幾戶鄰近電梯，室內的房間、廚房、客廳的牆與室外電梯共壁，影響居住品質的層面也不同，應視個人可接受程度選擇；例如，若有人睡眠品質較差，也對電梯上下的聲音較敏感，那就不要選擇房間的牆與室外電梯共壁的物件。戴雲發表示，現今的新大樓電梯品質都不錯，電梯上下發出的噪音也較小，若是中古華廈，確實電梯維護較差，只要電梯上下、開關門，鄰近電梯戶都聽得到相關噪音，若是消費者真的擔心噪音問題，可於夜間時段看屋，親自感受電梯聲響對居家生活品質的影響。