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影／公主病女遇上SORRY男 《追劇》看被生活磨盡的愛情

影像中心/綜合報導

2021-02-28 10:00:00

▲ 當愛情「對不起」成為雙方日常，《追劇》任性公主病女碰上Sorry男，看愛情殆盡的無奈。（圖／伊林娛樂 提供）
▲ 當愛情「對不起」成為雙方日常，《追劇》任性公主病女碰上Sorry男，看愛情殆盡的無奈。（圖／伊林娛樂 提供）
「當『對不起』成為你我的日常，這段愛情也就奄奄一息了。」由伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。最新一集，任性的米拉陰錯陽差遇上只會說「對不起」的索瑞，雖然一個願打、一個願挨，但卻在一日日的相處中，將對方的耐心磨盡。到底兩人間的愛情是在什麼時候消失殆盡了呢？
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▲ 圖右，飾演女主角的伊林娛樂藝人蘇暐淇。（圖／伊林娛樂 提供）
伊林旗下藝人飾演女主角的蘇暐淇表示：「很開心這次可以接到跟我的現實中，個性落差這麼大的角色，其實我是個不太會發脾氣的人，甚至不知道該如何發脾氣，也常因為我的外表、個性而侷限了能演的角色，所以在我第一次看到劇本時覺得很新鮮有趣，很期待播出，也期待在未來我能夠呈現更多的面貌給大家。」
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▲ 飾演男主角的醒吾科技大學學生楊博聿（圖／伊林娛樂 提供）
伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）
 
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