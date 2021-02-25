▲ 南亞冰酷推 A9 系列隔熱紙 分享挑選與檢查衰退小撇步

隔熱紙推薦頂級 A9 系列南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙頂級「A9系列」，是南亞塑膠以業界最高、頂級隔熱專利奈米陶瓷科技生產，在無塵室中以精密塗佈機進行特殊奈米陶瓷塗料塗佈加工，台灣市售隔熱紙品牌，唯一品牌之奈米陶瓷阻隔技術獲得台灣、日本、美國及中國等國際專利，不易白化、不會阻隔電子訊號，消費者無需擔憂影響 eTag、GPS、手機等電子通訊設備的傳送與接收。頂級「A9系列」更擁有革命性的熱阻隔效果，紅外線（IR）阻隔率可達 95%、紫外線（UV）阻隔率 99.8%；最重要的總隔熱率，最高可達 92%。透過實測各款市售 95% 紅外線阻隔等級之隔熱紙，在不同透光下，南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙每款皆阻隔最多輻射熱源（CNS 5119 Class II 對應標準），可有效降低體感溫度。亦通過防止紫外光 UV-A、B、C 全波段測試，達99%以上長效阻隔。
隔熱紙衰退徵兆建議換新 保持車輛防曬降溫功效另外也要提醒車主們，除了劣質仿冒品外，一般市售品牌隔熱紙（各廠牌型號會有不同），防曬及降溫功效大約 3 年～5 年之間維持最優狀態，若出現以下衰退徵兆，即可考慮更換隔熱紙：
- 隔熱效果衰退：進入車艙後，開啟冷氣空調一段時間後，明顯感覺車室溫度仍偏高。
- 外觀扭曲變形：隔熱紙與玻璃間產生波浪紋、氣泡、變形等，表示隔熱紙與玻璃貼合的膠已經受損，粘性不再，會造成景物嚴重變形，影響視野，必需立即更換。
- 隔熱紙變色： 當隔熱紙顏色變淡或有破損、剝落等外觀變化，隔熱紙因時常曝曬在陽光下，尤其是有金屬層的隔熱紙可能因氧化而褪色，或目視色調偏藍紫。
- 隔熱紙表面抗刮層有脫屑現象：隔熱紙抗刮層隨著時間的累積，或因接觸濕氣、玻璃清潔劑拭擦等原因產生脫落現象，用手輕滑過時，有時會沾黏到細粉。
- 隔熱紙如起霧一般： 隔熱紙起霧怎麼擦拭也無法清除，這就有可能是隔熱紙的隔熱材料已經老化，對於行車十分危險，需要立即更換。
市面上的隔熱紙品牌幾十種，每種品牌都推出超過 15 款以上的隔熱紙，但是，隔熱紙是需要長效與保固的產品，優選當然是大品牌，選擇台灣上市公司或跨國大型公司較能保障消費者權益，避免售後服務斷層，同時品質管制與內容物使用也最安心。另外，生產地也是選擇要點，多數隔熱紙主打國外進口，但是消費者卻無法真正瞭解進口國家以及生產地點，也未能知悉所有型號是不是真正從宣傳國家出口，南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙是從上游光學 PET 薄膜到成品至保固，全系列皆由南亞塑膠公司自行生產並提供服務、完全公開透明的隔熱紙品牌，更是台灣第一家主打無毒環保之隔熱紙；全系列通過歐盟國際認證 RoHS、國際 REACH 及 SGS 有害關注物質，高標通過認證。
汽車銷售買氣不減，隔熱紙無毒健康意識更要提昇在全球疫情的衝擊下，台灣於 2020 年度汽車銷售仍達到 457,435 輛，甚至比 2019 年成長 4%，在 2021 年一月更是創下 51,170 輛的紀錄，意即在疫情控制得宜、政策助長及法規的催化下，消費者購車或換車意願不減。許多在城市中忙著為生活拼搏的人，需要長時間駕車，消費者多半會重視車輛的操控是否直覺、行路質感是否細膩、舒適度能否達標、空間使用有無足夠等等面向去挑選車輛，但有時會疏忽身處其中，每一口呼吸都攸關著身心舒適及健康的隔熱紙的挑選。事實上，位於亞熱帶的台灣，人們及車輛一年四季都有防曬需求，尤其是高溫的夏季，高效能的隔熱紙可提昇駕乘舒適性及避免紫外線導致環保內裝塑料脆化，但是從另一個角度來看，若沒有選擇安全無毒的隔熱紙產品，封閉高溫的車艙環境，更容易讓不安全的揮發性物質逸散充斥於空氣中，駕駛及乘員往往不知不覺中就吸入，影響身體健康。從以上車輛銷售量來看，台灣消費者的車輛需求越高，隔熱紙在無毒節能相關資訊的質與量提升，越形重要。
台灣第一間取得歐盟 RoHS 及 REACH 雙認證隔熱紙品牌 高標無驗出南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙於 2015 年上市，於 2014 年超前部署進行無毒檢測，是台灣第一家隔熱紙品牌取得歐盟國際 RoHS AnnexⅡ38 項無毒認證、國際 REACH 168 項有害關注物質，高標無驗出兩項認證的品牌。財團法人塑膠工業技術發展中心資料顯示，環境限用物質歐盟規範有 RoHS 指令及 REACH 規範。歐盟於 2003 年起實施 RoHS（Restriction of Hazardous Substances, Directive 2002/95/EC）有害物質限制指令，主要是限制電子電機設備產品（EEE）中，如鉛（Pb）、汞（Hg）、鎘（Cd）、六價鉻（Cr6+）與多溴聯苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）等六種危害物質的使用。2008 年為加強電子廢棄物的妥善處理與減少廢棄物量，並確保 RoHS 管理範疇能與市場中產品相關管制新法規框架（如 REACH）有一致性，於 2015 年又正式公告（2011/65/EU）禁用物質清單（Annex II）新增四項：鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯（BBP）、鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）、鄰苯二甲酸二異丁酯（DIBP）等，累計共 10 項限制使用物質；南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙送檢測 42 項高標無驗出。
避免致癌性、生殖毒性的無毒節能專家經濟部工業局國際化學品政策宣導網則提到，REACH 是 Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals，也就是 Registration（登記）、Evaluation（評估）、Authorization（授權)、Restriction（限制）與 Chemicals（化學製品）的縮寫，目的是指出化學成分製品的生產使用，以及它們對於人體健康、對於環境有什麼潛在的影響的一項法規，歐盟對進入歐盟市場的所有化學製品強制要求，必須向歐洲化學總署（ECHA）註冊、評估、取得許可並實施安全監控的法律，更採取「No Data No Market」策略，也就是廠商若是零數據就零交易。歐洲化學總署（ECHA）公告高度關切物質（SVHC）清單，認列對人體或環境可能造成嚴重衝擊之物質，分別有致癌性、生殖毒性、持久性、生物蓄積性和毒性（PBT）與非常持久性和非常生物蓄積性（vPvB）之特性，包括MDA（4,4’-二氨基二苯甲烷）、Musk Xylene（5-叔丁基-2,4,6-三硝基間二甲苯）、DEHP（鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯）、Furan（呋喃）等等 205 項，南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙主動送驗，結果高標無驗出。坐擁台塑企業的技術資源，南亞塑膠是研發、生產隔熱膜的專家，台灣製造的南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙相較於其他隔熱紙品牌，擁有眾多的「唯一」；是台灣唯一具備生產線及研究開發團隊，也是台灣唯一全系列採電子光學膜 1000 級無塵環境生產，更是台灣唯一全系列採用 OCA 環保無毒光學膠的隔熱紙產品，而南亞的聚酯薄膜（PET）技術更是世界第一。全系列採用光學級抗刮層、光學級高耐熱 PET 薄膜、專利奈米陶瓷熱阻隔層、光學級抗 UV 防爆感壓，都能夠避免隔熱紙壽命過早衰退，更自信提供消費者 6 年最高品質保證，保證產品不掉色、不起泡、不脫落。欲知更多關於南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙相關訊息，請至南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙官方網站(https://www.icecool.com.tw/)查詢。