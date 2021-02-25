▲ 南亞冰酷推 A9 系列隔熱紙 分享挑選與檢查衰退小撇步

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隔熱紙推薦頂級 A9 系列

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隔熱紙衰退徵兆建議換新 保持車輛防曬降溫功效

隔熱效果衰退：進入車艙後，開啟冷氣空調一段時間後，明顯感覺車室溫度仍偏高。 外觀扭曲變形：隔熱紙與玻璃間產生波浪紋、氣泡、變形等，表示隔熱紙與玻璃貼合的膠已經受損，粘性不再，會造成景物嚴重變形，影響視野，必需立即更換。 隔熱紙變色： 當隔熱紙顏色變淡或有破損、剝落等外觀變化，隔熱紙因時常曝曬在陽光下，尤其是有金屬層的隔熱紙可能因氧化而褪色，或目視色調偏藍紫。 隔熱紙表面抗刮層有脫屑現象：隔熱紙抗刮層隨著時間的累積，或因接觸濕氣、玻璃清潔劑拭擦等原因產生脫落現象，用手輕滑過時，有時會沾黏到細粉。 隔熱紙如起霧一般： 隔熱紙起霧怎麼擦拭也無法清除，這就有可能是隔熱紙的隔熱材料已經老化，對於行車十分危險，需要立即更換。

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市面上的隔熱紙品牌幾十種，每種品牌都推出超過 15 款以上的隔熱紙，但是，隔熱紙是需要長效與保固的產品，優選當然是大品牌，選擇台灣上市公司或跨國大型公司較能保障消費者權益，避免售後服務斷層，同時品質管制與內容物使用也最安心。另外，生產地也是選擇要點，多數隔熱紙主打國外進口，但是消費者卻無法真正瞭解進口國家以及生產地點，也未能知悉所有型號是不是真正從宣傳國家出口，南亞冰酷（NAN YA ICE COOL）隔熱紙是從上游光學 PET 薄膜到成品至保固，全系列皆由南亞塑膠公司自行生產並提供服務、完全公開透明的隔熱紙品牌，更是台灣第一家主打無毒環保之隔熱紙；全系列通過歐盟國際認證 RoHS、國際 REACH 及 SGS 有害關注物質，高標通過認證。

汽車銷售買氣不減，隔熱紙無毒健康意識更要提昇

台灣第一間取得歐盟 RoHS 及 REACH 雙認證隔熱紙品牌 高標無驗出

避免致癌性、生殖毒性的無毒節能專家