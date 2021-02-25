雞湯怎麼燉才好喝？老饕曝「多1撇步」：肉質鮮美又不柴

不少婆媽常會燉一鍋熱呼呼的雞湯給家人補身體，雖然燉雞湯的程序有些繁瑣，熬煮起來費時又費心，不過能燉煮給家人吃，幫家人補補身體，還是讓許多婆媽樂此不疲，不過雞湯要怎麼樣燉煮才能更好喝呢，就有老饕分享「多加這1撇步」，讓雞肉的肉質鮮美又不乾柴。
根據搜狐號《小楊聊美食》中提及，有時候燉雞湯時，會碰上不少問題，像是雞肉肉質吃起來很老，口感非常柴，因此就有老饕分享了一些燉雞湯的小技巧，像是在燉雞湯時，「直接加水燉是大錯特錯的，只要多加一步驟，雞湯鮮美又營養」。
第一步，選擇一年以上的老母雞清洗乾淨之後放到砧板上剁成小塊的形狀，再一次放到清水當中，清洗乾淨之後放到鍋裡面，緊接著加入適量的食用鹽和清水浸泡20分鐘左右，浸泡好了之後再一次放到清水當中清洗乾淨，接著放到一旁備用。小提醒，大家最好能選中一年以上的老母雞，因為這樣的老母雞才更有營養。雞肉不要焯水，先用淡鹽水浸泡一下可以將雞肉當中的血水全部清理出來，還不會讓雞肉變老變柴。第二步，繼續向放雞肉塊的碗裡面加入適量的食用鹽、料酒、生抽和蠔油，並將它們抓拌均勻之後醃製20分鐘左右；第三步，另起鍋，向鍋裡面加入適量的薑片炒出香味，緊接著將已經醃製好的雞肉塊放到鍋裡面爆炒到雞肉皮收縮並且微微發黃。小提醒，燉雞湯時，切記不要直接加水燉，直接加水燉大錯特錯，像這樣「多加一個炒雞肉的步驟」，這樣燉出的雞湯才鮮美營養。
第四步，雞肉炒香之後向鍋裡面加入適量的清水，開大火將水燒開之後，將鍋裡面的雞湯倒入一個砂鍋當中繼續燉煮1個小時左右。提醒，如果是老母雞的話一定要燉的時間長一點，要燉1個小時左右，小公雞隻需燉煮半個小時左右就可以了。而在加水的時候一定要記得加足了，至少要讓清水淹沒過雞肉塊表面，中途再加水雞湯可就不香了。另外，燉雞湯的時候一定要用冷水不要用熱水。
第五步，雞湯出鍋前十分鐘的時候，揭開鍋蓋向鍋裡面加入適量的食用鹽攪拌一下，等到時間到了雞湯就燉好了。以上就是燉雞湯的具體做法，只要學會了這些，下回燉煮出來的雞湯一定既鮮美又好喝，也別忘記了，想要雞湯鮮美只要記住一點，那就是燉雞湯之前多加一步驟，「先把雞肉炒一下，這樣燉出的雞湯才鮮美營養」。（編輯：郭佩蓉）