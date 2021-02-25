雞湯怎麼燉才好喝？老饕曝「多1撇步」：肉質鮮美又不柴

不少婆媽常會燉一鍋熱呼呼的雞湯給家人補身體，雖然燉雞湯的程序有些繁瑣，熬煮起來費時又費心，不過能燉煮給家人吃，幫家人補補身體，還是讓許多婆媽樂此不疲，不過雞湯要怎麼樣燉煮才能更好喝呢，就有老饕分享「多加這1撇步」，讓雞肉的肉質鮮美又不乾柴。

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根據搜狐號《小楊聊美食》中提及，有時候燉雞湯時，會碰上不少問題，像是雞肉肉質吃起來很老，口感非常柴，因此就有老饕分享了一些燉雞湯的小技巧，像是在燉雞湯時，「直接加水燉是大錯特錯的，只要多加一步驟，雞湯鮮美又營養」。

第一步，選擇一年以上的老母雞清洗乾淨之後放到砧板上剁成小塊的形狀，再一次放到清水當中，清洗乾淨之後放到鍋裡面，緊接著加入適量的食用鹽和清水浸泡20分鐘左右，浸泡好了之後再一次放到清水當中清洗乾淨，接著放到一旁備用。小提醒，大家最好能選中一年以上的老母雞，因為這樣的老母雞才更有營養。雞肉不要焯水，先用淡鹽水浸泡一下可以將雞肉當中的血水全部清理出來，還不會讓雞肉變老變柴。

▲雞湯要怎麼樣燉煮才能更好喝，搜狐號《小楊聊美食》就分享了，只要「多加這1撇步」，讓雞肉的肉質鮮美又不乾柴。（圖／翻攝自搜狐號《小楊聊美食》）

第四步，雞肉炒香之後向鍋裡面加入適量的清水，開大火將水燒開之後，將鍋裡面的雞湯倒入一個砂鍋當中繼續燉煮1個小時左右。提醒，如果是老母雞的話一定要燉的時間長一點，要燉1個小時左右，小公雞隻需燉煮半個小時左右就可以了。而在加水的時候一定要記得加足了，至少要讓清水淹沒過雞肉塊表面，中途再加水雞湯可就不香了。另外，燉雞湯的時候一定要用冷水不要用熱水。

第五步，雞湯出鍋前十分鐘的時候，揭開鍋蓋向鍋裡面加入適量的食用鹽攪拌一下，等到時間到了雞湯就燉好了。以上就是燉雞湯的具體做法，只要學會了這些，下回燉煮出來的雞湯一定既鮮美又好喝，也別忘記了，想要雞湯鮮美只要記住一點，那就是燉雞湯之前多加一步驟，「先把雞肉炒一下，這樣燉出的雞湯才鮮美營養」。（編輯：郭佩蓉）