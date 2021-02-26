特企／遠百228檔期最後加碼送　優惠超值讓你牛連忘返

抓住農曆春節的尾巴，2月26日(五)元宵節馬上接著放228連續連假，遠東百貨春節「牛轉乾坤」檔期到3月3日(三)，好康不間斷、活動一連串，把握春光正好的假期相約吃一頓、逛街買春裝，遠百歡迎您。

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「牛轉乾坤」檔期百貨服飾當日累計消費滿5,000元送400元，APP會員加贈100元，持HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆消費刷5,000元送200元。遠百信義A13加碼百貨服飾累計滿5,000元送500元，搭配指定11大銀行全館滿萬送500元、最高享19%回饋，餐飲單筆滿2,000元送200元，最高享20%回饋。110年2月27日(六)~ 3月3日(三)末5日好康限量快閃優惠活動：

點數價值變大：親持HAPPY GO卡加身分證件正本扣HAPPY GO點數50點換200元紅利券1張，每身分證字號有一次兌換機會，3月4日前百貨服飾單筆消費每滿1,000元時抵用。

信用卡滿額送：持11大銀行信用卡全館當日單筆刷10,000元分6期送500元，每卡每日有一次兌換機會，3月4日前全館消費時十足抵用。

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