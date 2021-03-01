房市／擔心購屋氯離子超標 這重點要記牢
財經中心/綜合報導
2021-03-01 18:30:00
住宅氯離子含量超標，即是俗稱的海砂屋，最嚴重會造成鋼筋腐蝕、混擬土剝離，影響住家結構安全，如何避免買到氯離子含量高的房屋？專家表示，看屋後並向房仲索取「不動產說明書」，查看同棟大樓或是同批公寓，是否有氯離子檢測超標紀錄；若是公共梯間或室內有鋼筋裸露的情形，且是民國70-80年之間蓋好的公寓或大樓則建議要做氯離子檢測。
對此，信義房屋新莊公園店店長洪銘鴻表示，有的氯離子過高的房屋，從外觀現況看不出來、格局也很漂亮，或是鋼筋裸露情形被裝潢包覆，房仲人員應要先幫消費者初步查檢，室內的部分首看天花板、廁所，天花板要推開去看內部情形，牆壁的部分敲敲看，若是氯離子含量過高，牆面會有粉化、崩裂的情形。信義房屋濱海捷運店店長李世堯也說明，若是在公共梯間或屋內有看到鋼筋外露裝況，且房子是在民國70-80年之間蓋好的公寓或大樓，會建議屋主做氯離子檢測，了解是否有氯離子超標的狀況，但最終是否檢測還是由屋主來決定。一般房屋仲介會對屋況查檢並記載在「不動產說明書」上，李世堯表示，若同棟大樓或是同批公寓曾有氯離子檢測超標紀錄的話，房仲會記載在不動產說明書上提醒客戶，所以建議客戶看完屋後一定要主動要求看不動產說明書。李世堯進一步說明，「高氯離子瑕疵保障制度」為信義房屋首創服務，從源頭就做好屋況查檢及相關資料建檔做好第一層把關，客戶若是透過信義買到海砂屋，經認定後最高的賠償可原價買回。