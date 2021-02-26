打造「屏東中央公園」！南臺灣最美親水園區五大亮點

位於台糖屏東紙漿廠原址的屏東縣民公園，占地20公頃，經二期改造後，於2月5日全面開放，打造成「屏東中央公園」。

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縣民公園第一期工程歷經三年於2018年完工，作為台灣設計展展場之一。第二期工程則是歷經5年多時間，終將荒廢長達27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生，結合蛇溪86公尺寬的水岸綠廊，成為屏東人的秘密花園。

▲曾經是紙漿備料區的地坑深達6公尺，設計團隊將其打造成佔地0.15公頃的地下空間，保留其斑駁牆面，民眾可以走入地坑，感受廢棄工業遺跡所帶來的歷史感。(圖|屏東縣政府)

此處原有8座污水處理廠的水池，這次整治計畫，設計團隊保留了其中5個，依照功能不同分別命名為「雙園遊憩」（1號+2號水池）、「秘境花園」、「在水一方」「地景劇場」。

4號水池將平台拉高，中間一條平面步道，由池外往內看，步道上的人彷彿在水上漫步。而這裡也是拍攝水中倒影的最佳取景地。

▲在水一方 (圖|屏東縣政府)

5號水池則是打造成圓錐曲度的「地景劇場」，結合下凹的舞台，與旁邊的「地標塔」觀景平台相輝映，成為多層次的大地劇場。