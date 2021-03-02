NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

硬皮鯊回歸，新世代Subaru Impreza將搭載1.5升渦輪引擎？

Carture 車勢文化

2021-03-02 10:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
自WRX脫離Impreza獨立成為車系後，自然進氣設定與CVYT變速箱，讓Impreza從硬漢性能風格轉為日常代步，如今Impreza恐有希望再拾性能，日前外媒報導新世代Impreza將搭載1.5升渦輪引擎。
我是廣告 請繼續往下閱讀
因產品策略與市場規劃Subaru將Impreza性能車型WRX分家獨立為車系，在此之後Impreza也從性能轉型成居家代步溫柔形象，近年Impreza在換上新世代設計語彙與SGP平台模組，不論樣貌與操控都有著運動化個性，但自然進汽引擎與CVT變速箱設定，於加速方面就顯得較為平淡，關於這部分日前則傳出好消息，據外媒報導Impreza將要有渦輪引擎了。
照產品週期來看Impreza已進入大改款時程，對此日前就有外媒報導Subaru預計替新世代Impreza導入1.5升渦輪引擎，不過變速系統部分仍會配置CVT變速箱，但與以往相比加速還是會有明顯提升。至於造型設計由於Levorg為Subaru最新設計車型，因此新世代Impreza會參考Levorg設計風格。
近日有傳聞新世代Subaru Impreza會改搭載1.5升渦輪引擎，造型方面會參考Levorg。
近日有傳聞新世代Subaru Impreza會改搭載1.5升渦輪引擎，造型方面會參考Levorg。
不管新世代Impreza是否會有渦輪引擎，Eyesight系統都會更聰明先進。
不管新世代Impreza是否會有渦輪引擎，Eyesight系統都會更聰明先進。

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
23.46%76.54%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀