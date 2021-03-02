硬皮鯊回歸，新世代Subaru Impreza將搭載1.5升渦輪引擎？
Carture 車勢文化
2021-03-02 10:55:20
自WRX脫離Impreza獨立成為車系後，自然進氣設定與CVYT變速箱，讓Impreza從硬漢性能風格轉為日常代步，如今Impreza恐有希望再拾性能，日前外媒報導新世代Impreza將搭載1.5升渦輪引擎。
因產品策略與市場規劃Subaru將Impreza性能車型WRX分家獨立為車系，在此之後Impreza也從性能轉型成居家代步溫柔形象，近年Impreza在換上新世代設計語彙與SGP平台模組，不論樣貌與操控都有著運動化個性，但自然進汽引擎與CVT變速箱設定，於加速方面就顯得較為平淡，關於這部分日前則傳出好消息，據外媒報導Impreza將要有渦輪引擎了。 照產品週期來看Impreza已進入大改款時程，對此日前就有外媒報導Subaru預計替新世代Impreza導入1.5升渦輪引擎，不過變速系統部分仍會配置CVT變速箱，但與以往相比加速還是會有明顯提升。至於造型設計由於Levorg為Subaru最新設計車型，因此新世代Impreza會參考Levorg設計風格。