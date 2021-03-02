澳洲為新聞付費大戰科技巨頭 Google、FB協商方式大不同
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-02 13:37:41
▲臉書、谷歌與澳洲政府，在新聞付費議題上的角力備受外界關注。不少觀察家認為，這可能進一步影響資訊傳播和社群平台盈利的模式。（圖／美聯社／達志影像）
×
▲臉書、谷歌與澳洲政府，在新聞付費議題上的角力備受外界關注。不少觀察家認為，這可能進一步影響資訊傳播和社群平台盈利的模式。（圖／美聯社／達志影像）
澳洲政府日前就新聞內容付費問題，槓上科技巨頭臉書（Facebook）、谷歌（Google），希望透過立法要求科技公司透過新聞獲得廣告收益時，應向產製內容的媒體付費。澳洲國會2月25日通過《新聞媒體議價法》（News Media Bargaining Code）後，臉書上週不願妥協一度翻除所有澳媒專頁，掀起資訊大戰。近日，Google和媒體巨擘梅鐸（Rupert Murdoch）的集團達成協議，臉書和澳洲政府也互相協商，資訊大戰才暫時趨緩。
澳洲政府與科技巨擘之間的攻防在去年就早已開戰，國會想提出法案，但臉書和Google認為，一旦法案通過，可能成為先例進而影響到全球業務。2020年8月，臉書威脅可能會禁止澳洲用戶、團體使用；上個月Google也說，不排除在澳洲下架搜尋引擎。
《紐約時報》報導，過去臉書、Google在新聞媒體政策上大同小異，平台的演算法有時候還幫助了流量較小的網站，提高新聞曝光度。但近幾年，媒體業面臨報紙出版量下降，廣告收益減少的問題；然而，Google和臉書卻在網路上獲得數十億美元的廣告費，讓網路平台費給新聞產製方與否的爭論逐漸受到關注。 ▲英國牛津大學研究指出，有約一半的人取得新聞的來源是透過社群網路，且這些人都沒有刻意搜尋新聞。（圖／美聯社／達志影像）
臉書、Google和澳洲政府之間的對峙持續升溫，逐漸聚焦在「科技公司是否該向新聞機構付費」。根據澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）日前發表調查，科技巨頭獨享了廣告大部分的收入和利潤，每100澳元的網路廣告收入中，高達81澳元落入Google和臉書的口袋。ACCC堅定認為，Google和臉書都應該要與媒體協商付費機制。
《紐約時報》指出，Google和臉書政策上的差異，與平台定位密切相關。Google作為搜尋引擎，希望整合全世界的資訊；而對臉書來說，用戶在平台上分享照片、政治觀點、迷因（Meme）還有新聞連結，顯然新聞並不是最重要的部分。
近期Google釋出善意，承諾將在3年內支付10億美元給新聞出版商，為產品「Google News Showcase」取得新聞授權；同時，Google也開始與《路透社》、《金融時報》等媒體公司協商，透過協議降低澳洲國會立法帶來的影響。
Google上週三（2月24日）宣布決定與過去「勢不兩立」的媒體巨擘梅鐸（Rupert Murdoch）新聞集團（News Corp）達成為期三年的協議；然而臉書在Google與News Corp達成協議後不久，採取完全相反的舉動。
臉書紐澳地區負責人伊斯頓（William Easton）指責澳洲國會的法案誤解了（網路）平台與新聞機構之間的關係，實際上平台免費為澳洲媒體帶來50億次的觸及率，整體價值約4億澳元。
臉書週三（2月24日）刪除了平台上所有澳洲媒體的新聞連結，且受到機制影響，澳洲政府官方專頁、氣象局、消防隊甚至是立法議員粉專等網站都被關閉。這項決定這讓臉書蒙上「專制」的輿論批評，也助長大眾對科技巨頭壟斷資訊的印象。 ▲隨折網路科技蓬勃發展，不人擔憂科技巨擘的營利方式、演算法會壟斷大眾取得資訊的來源。（圖／美聯社／達志影像）
後來澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）發表聲明，在一項強制數位巨擘付費給新聞機構的法律上，雙方已針對若干關鍵領域達成妥協，臉書也承諾將會恢復平台服務。
臉書紐澳地區負責人伊斯頓表示，臉書著手進一步投資公共利益相關新聞，並於未來幾天讓新聞回到澳洲的臉書網頁。
英國牛津大學路透研究所所長尼爾森（Rasmus Nielsen）指出，大約有一半的網路使用者並沒有每天主動搜尋新聞的習慣，也就是說一半的新聞讀者實際上都是藉由網路平台推送獲得資訊。
社群平台的推送模式，增加了新聞觸及率，但實際上也侵蝕了可信報導與謠言之間的界線，如何讓消費者參與，成為媒體面臨的挑戰，澳洲新聞產業與科技巨頭之間的博弈將持續受到世界關注。
▲臉書、谷歌與澳洲政府的角力，被認為可能進一步影響現代資訊傳播的模式。（圖／美聯社／達志影像）