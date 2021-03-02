▲ Porsche Boxster 問世 25 周年！一探傳奇中置引擎跑車起源

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目前擔任保時捷特別專案總監的 Grant Larson，當時便負責這款概念車的設計。憶及過往，他表示：「1991 年 10 月，我負責設計部門的前導研發，Audi 當時於東京車展發表了 Avus Quattro 概念車，我們也於 1991 年末積極展開 Boxster 和 996 車系的研發，並決定打造一部展示用的概念車。當時，我有絕對的自由和空間進行設計，我還記得所有草稿都是 2D 手繪稿。我的老闆 Harm Lagaaij 給了很多壓力，不斷要我加緊完成車身造型和細節設計；幸好當時能找來一位技術超凡的建模師 Peter Müller，他捨棄慣用的方式，僅僅參考 2D 手繪稿便開始徒手建模。原本的計畫，是在 1993 年春季的日內瓦車展發表這部概念車，但為了不再浪費任何寶貴的時間，我們最終決定讓 Boxster 概念車提早於 1 月份的底特律車展面世。不僅如此，我們更大膽挑戰以美國為這部雙座小跑車的主力目標市場，當時，保時捷在美國市場的銷售表現差強人意，而 Mazda Miata、BMW Z1 已經在雙座小跑車市場建立其地位了。」

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1993年「Boxster」概念跑車設計團隊：車體造型設計師 Grant Larson、車型設計師 Jörg Kirschbaum、設計工作室工程師Otto Geffert、色彩與配備負責人Dorothea Müller-Goodwin、設計部總監Harm Lagaay、建構工程師 Klaus Ziegler、內裝設計師 Stefan Stark、建模師 Peter Müller(自左至右)。

× 1993年「Boxster」概念跑車設計團隊：車體造型設計師 Grant Larson、車型設計師 Jörg Kirschbaum、設計工作室工程師Otto Geffert、色彩與配備負責人Dorothea Müller-Goodwin、設計部總監Harm Lagaay、建構工程師 Klaus Ziegler、內裝設計師 Stefan Stark、建模師 Peter Müller(自左至右)。