疫情影響稅務身分　5月報稅從寬認定

（中央社記者吳佳蓉台北2日電）接近5月報稅季，考量2020年受疫情影響，全球交通阻斷，有些民眾被迫滯留海外，外籍人士則停留台灣，影響稅務上「居住者」身分認定，恐導致稅負上升，財政部首度放寬，5月報稅可依個案從寬認定。
稅法規定，身分屬於「居住者」或「非居住者」，申報、繳納所得稅方式將大不同，搭配個人在另一國的稅務身分，稅負將有利有弊，須自行做最有利規劃；而稅務身分判定，標準有2種，均與個人在台灣境內天數有關。舉例來說，個人若在台灣設有戶籍，於一課稅年度內居住滿31天，或是境內居住1天以上、未滿31天，但生活及經濟重心在境內，就屬於「居住者」；未設有戶籍者，但一課稅年度內在台灣居留滿183天，也會被國稅局視為「居住者」課稅。高雄國稅局表示，往年民眾會自行掌握在台灣居住天數，以適用對自己有利的稅務身分，不過，2020年全球受到疫情衝擊，多國採取邊境管制、限制旅行或強制檢疫措施，企業也要求員工居家或異地辦公，使個人無法自行決定返國時程，引發「居住者」身分認定疑慮。無法返回海外的在台外籍人士，可能因此變成「居住者」身分，但因另一個有所得的課稅國採「屬人主義」，同樣也視其為「居住者」，導致稅負因此上升；滯留在海外的台灣人，也可能因為無法回台，導致變成「非居住者」，適用稅率可能更高。考量疫情影響屬特殊情形，財政部高雄國稅局表示，財政部決定放寬相關規定，今年5月申報去年綜所稅時，民眾可先沿用以前年度的申報方式，如往年多以「非居住者」申報，就先申報為「非居住者」，並備妥相關事證，說明為何無法返台或離台，將依個案情形從寬認定。（編輯：林興盟）1100302