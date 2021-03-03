NBA／預計將第7次參加三分球大賽 Curry挑戰個人第2冠
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-03 08:19:50｜2021-03-03 09:20:44
今年的三分球大賽想必會更有看頭，因為根據《雅虎體育》記者Chris Haynes報導，金州勇士頭號球星、史上最佳射手Stephen Curry預計將會再度參加這項賽事。
Curry過去曾6次參加三分球大賽，其中又以2015、2016的「浪花兄弟對決」，以及2019年的Curry「兄弟對決」，最受矚目。他在2015年決賽以27分的高分奪冠，2016年卻敗給了隊友Klay Thpmpson，錯失連霸機會。今年球季勇士正慢慢從重建中步入軌道，Curry在少了Thompson和Kevin Durant的情況下，得一人撐起了球隊進攻的重任，但他本季場均命中了164記三分球，排名聯盟第一，三分命中率也達到41.3%。本屆明星賽活動流程稍有修改，三分球大賽和技術挑戰賽將在3月7日、明星賽前一天進行，而灌籃大賽則將在中場期間舉辦。而除了Curry之外，參加的球員還有Devin Booker、Jaylen Brown、Jayson Tatum、Zach LaVine、Donovan Mitchell。