7-11 CITY CAFE近期推出新品「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，只要購買一杯香蕉拿鐵就送「馬上開運元寶印章筊」，可擲筊又能當印章使用，共5款限量送完為止。結合民俗趣味與實用性的療癒小物，瞬間引爆全民瘋搶，許多門市已缺貨，不少網友直呼：「Omg超想要！」若是擔心香蕉拿鐵喝不習慣，有網友分享可以請店員糖漿分開給，自行決定要不要加入。
7-11香蕉拿鐵爆紅！買一杯就送「迷你筊杯印章」 引發全民瘋搶
一名網友昨日在Threads上發文分享，7-11推出的「迷你筊杯印章」成為全民瘋搶話題，只要購買香蕉風味拿鐵就能免費獲得，不僅真的可以筊杯，還可以當印章蓋出可愛的圖案，需自行搭配印泥使用，總共有5款樣式並附贈小卡，數量賣完就沒有了，「限量是殘酷的，快衝！」
貼文曝光後，一票人興奮直呼，「有燒到！！剛剛跑去許願要買」、「有婦人結帳包下全店的筊杯印章！好險我在她前面先點了」、「剛好買到最後一個」、「欸真的很可愛欸！天啊太厲害了」、「喜歡擲筊的我需要這個酷東西」、「Omg我想要，好喜歡」。
但也有不少人撲空，「現在都沒貨了」、「賣光光根本搶不到」、「家裡附近的門市都沒了」、「跑好幾家都找不到」，建議大家購買前可先致電門市確認庫存，避免白跑一趟。
7-11香蕉拿鐵好喝嗎？真實心得曝光 1招喝原味拿贈品
至於7-11香蕉風味拿鐵味道如何呢？不少網友分享，「我覺得還不錯不會太甜，蕉味滿香的」、「我覺得蠻好喝的餒」、「味道不會很奇怪，超好喝」。也有人直言，「香蕉拿鐵奶味超重又甜，真心不愛」、「熱香蕉拿鐵比較沒香蕉味」。
有Threads網友透露，她去7-11購買香蕉風味拿鐵時，因爲擔心甜度，特別問店員熱的會不會太甜，對方笑回「我覺得冰的就很甜了」，並直接把香蕉糖漿交給她自行決定是否加入，「沒加那包就是一般的原味熱拿鐵」，建議擔心口味無法接受的網友可以採取同樣方式。
7-11買香蕉拿鐵送「馬上開運元寶印章筊」！全家攜手高雄燈會推超人力霸王聯名
7-ELEVEN表示，迎接馬年到來，CITY CAFE以香蕉象徵「蕉財」、擲筊代表「試好運」為發想，自1月21日起推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，中杯熱飲85元、大杯冰飲95元。凡購買任一杯，即可免費獲得「馬上開運元寶印章筊」1個，共5款，為非自來水印章，需自行搭配印泥，款式隨機、數量有限，送完為止。
此外，購買CITY CAFE全系列飲品（不含ESPRESSO與冰塊杯）任1杯，加價99元還可換購「馬上開運新年好運袋」，共3款可選，每款數量有限，換完為止。
全家則攜手高雄燈會，推出不同風格的聯名活動，自2月4日至3月3日於全台門市推出「高雄冬日遊樂園｜超人力霸王」聯名杯款，凡購買大杯Let's Café或Let's Tea即可隨機獲得。杯身共有2款設計，包括以星河為背景、呈現經典戰鬥姿勢的寫實款，以及以童趣畫風描繪英雄與怪獸和平共處的可愛款。
配合燈會夜間人潮，全家第二波聯名周邊「超人力霸王造型杯塞」將於2月11日登場，共2款Q版角色設計，除了可當杯塞，還附掛繩可作為吊飾。活動期間購買任2杯Let's Café或Let's Tea，即可加價59元入手。
