3.5噸貨車首試! Hino 200開起來也能如此輕鬆!

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說到這次和泰汽車邀約試駕Hino 200時還真有點緊張，畢竟駕照拿了這麼多年還沒開過這樣一輛體積龐大的3.5噸商用車，但既然有了第一次機會就當作編輯生涯處女秀來做吧，拿了車再說! 就這樣一早便到Hino展間取車進行了人生首次試駕3.5噸貨車的奇幻之旅。 普通汽車駕照來開3.5噸貨車是合乎法規的，即便如此看到體積如此龐大的實車還是不免有些緊張，不過上車後引擎一發動踩了離合器入了檔踩了油門，發現跟一般轎車好像沒多大差別，離合器的接合點並不會特別難找，檔位與檔位之間的行程也相當明確，油門反應也沒有想像中遲緩，”把它當作一輛大台點的手排轎車開吧”，就這樣駛出展間一路前往試車地點。
先來說說這次Hino 200車型做了哪些改變，外觀上與300車型在車頭部分幾乎沒有太大差異，除了Hino 200頭燈內多了全時點亮的日行燈配置外，再來就是300車型升級為5噸後必須增加的防捲入裝置與環景鏡頭，外觀上的差異就僅止於此，而較難直接用肉眼察覺的底盤也做了調整，因3.5噸車型的載重量不像5噸車型有承載較重物品的需求，因此全新輕量化大樑厚度從原本的6mm降低為3.8mm，省下來的45公斤車重亦能幫業主多載一些貨品且長期也能減少些油料開銷。
兩者最大不同在於引擎從4.0升降為2.8升排量，且這具引擎是我們相當熟悉用於Hilux、Hiace、Granvia上的同一具，不過為了因應商用需求將馬力輸出下調至144匹，對比300車型的150匹並沒有差太多，不過兩者扭力峰值前者為30.5公斤米後者為44.9公斤米，相信300型在負載更大的情況下對抵抗起步的靜摩擦力會有更好表現，不過原廠為了讓媒體體驗200車型的載重能力，這次試駕車特別在貨斗放了近2噸重的沙土作為負載，直接模擬最嚴苛的使用環境做測試，因此起步感受並未特別強烈，不過整路開起來也未曾感受負載帶來行駛上的負擔，畢竟30.5公斤米的扭力不算小，而且這具廣泛使用在集團旗下車款的柴油引擎反應也算靈敏，入檔後過轉速1,200轉時便能發揮最大扭力，並不需刻意拉高轉速便能推動車輛前進，想不到貨車開起來也能如此輕鬆也是我在試駕前始料未及之處。
搭配的5速Aisin手排變速箱在檔位切換上相當就手，檔與檔的銜接亦相當明確，離合器的接合點也極為寬裕，容錯度相當高，開起來反而比某些性能取向的手排跑車好開，並沒有有檔位模糊的想像空間，或許是新車的關係還有待時間驗證，不過給我的第一印象確實相當好開，但唯一要適應的是方向盤的轉動圈數比起轎車多上不少，過窄巷或入彎不能以平常駕駛轎車的觀念處理，雖然未曾開過3.5噸貨車的經驗，不過這組以齒條小齒輪式的轉向機構在操作上不會特別重手，搭配4.9公尺的迴轉半徑對一輛身長近4.8米的貨車來說算相當靈活，只差在過窄巷要多預留一些轉向空間並多轉幾圈方向盤罷了，而底盤部分採用H型大樑結構搭配前雙A臂後鋼片彈簧的設定，雖然舒適度上與傳統轎車相去甚遠，行經不行路面的跳動感較為強烈，不過在有負載的情況下已大幅減緩後軸回彈頻率。
內裝部分前面說到Hino 200與300車型差了環景影像系統，因此艙內並不會看到中控台上的行車紀錄器主機與螢幕，其餘兩者並沒有太大差異，空調與音響主機是基本配備，再來就是方向盤左側的燈光旋鈕上多了個Auto項目，為了行車安全已經取消燈光關閉選項，只要引擎發動日行燈便會全時點亮，夜晚也會自動點亮頭燈與儀表背光，無論對駕駛者或其他用路人都是多一分保障，再來就是四向可調的方向盤及可前後滑移座椅能輕易找出合適的操駕姿勢，搭配ABS防鎖死煞車、VSC車輛穩定控制、TRC循跡防滑、EBD煞車力道分配、BAS煞車輔助及BOS煞車優先系統的安全配備下，對常需南征北討的運匠大哥來說算是多了不少安全上的保障。
補充一下這次Hino 200為了符合6期環保法規，在車上備有13公升的尿素系統，約莫加滿12次70公升的油料才需補充，對環境汙染程度也比過去大為降低，這次則提供底盤車與框式車兩款，只要在3/7日前訂車即可享97.9萬與102.9萬的早鳥優惠價，過去受限載重規範讓3.5噸貨車常處於超載的違規邊緣，在法規修正後讓這部重量更輕盈的3.5噸貨車擁有更靈活的運用方式，1,860mm╳3,100mm的貨台空間也是同級之最，提供給不需要這麼大載重量但卻有大載台需求的業主的一個全新選擇。
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Hino 200 3.49噸框式車規格表
|長寬高(mm)
|4795/1955/2045
|軸距(mm)
|2545
|車重(kg)
|2010
|引擎型式
|直列4缸渦輪柴油引擎
|排氣量(c.c.)
|2755
|最大馬力(hp)
|144
|最大扭力(kgm)
|30.5
|變速系統
|6速手排
|傳動型式
|雙A臂
|前懸吊
|麥花臣
|後懸吊
|葉片彈簧
|前輪尺寸
|195/70 R15C
|後輪尺寸
|195/70 R15C
|售價(萬元)
|102.9 (早鳥優惠)