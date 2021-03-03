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Volvo先前說的3月新車就是C40 Recharge電動跑旅

Carture 車勢文化

2021-03-03 10:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
為達到品牌電動化目標，Volvo先前已有預告將在3月帶來新款電動車，而各界也預測會是XC40的Coupe車型，如今3月一到Volvo便如期發布新車，而車輛也確實為XC40 Coupe版本，只不過車名為C40 Recharge。
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看好電動未來發展趨勢，Volvo計畫2025年電動車銷量佔整體規模一半，甚至2030年還要進一步轉為電動品牌，然而欲達到此目標就必須推出電動產品擴大陣容，對此先前就表示將會在3月帶來新款電動車，然而就在稍早前Vovlo如期發布新車，而車型也如外界預測為C40 Recharge。
在此之前外界就在猜測會是XC40 Coupe車型，而所發布的C40 Recharge也確實為該車型，並且也是Vovlo旗下首款跑旅車型。C40 Recharge與XC40皆為基於CMA平台開發的車型，因此4,431mm車長有著與XC40相近的尺碼，不過為了營造跑旅風格，車身高度則降低至1,582mm，除了尺碼上的差異，C40 Recharge於車頭方面也進行修改調整，車尾也採斜背設計，使其強化突顯運動氛圍。
C40 Recharge車頭進行調整以強化運動氣勢。
C40 Recharge車頭進行調整以強化運動氣勢。
與XC40相較C40 Recharge車長略長，身高度度也降低至1,582mm。
與XC40相較C40 Recharge車長略長，身高度度也降低至1,582mm。
訂為跑旅車型C40 Recharge車尾也採斜背設計。
訂為跑旅車型C40 Recharge車尾也採斜背設計。
動力部分C40 Recharge前後搭載150kW電動馬達，能提供402hp最大馬力與67.3kgm扭力峰值，0～100km/h加速只要4.9秒，不過極速部分則因應策略限制在180km/h，行駛里程也有420公里水準，搭配150kW充電系統等待40分鐘就能補充80%電量。
Volvo表示C40 Recharge將於今年第三季投入生產，屆時上市也只會提供線上購買管道。
座艙格局與XC40 Recharge相同配置數位儀表。
座艙格局與XC40 Recharge相同配置數位儀表。
中控已是由Google開發的Android系統。
中控已是由Google開發的Android系統。
C40 Recharge座艙沒有採用皮革材質。
C40 Recharge座艙沒有採用皮革材質。
C40 Recharge具有402hp/67.3kgm性能與420公里續航里程。
C40 Recharge具有402hp/67.3kgm性能與420公里續航里程。

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