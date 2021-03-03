Volvo先前說的3月新車就是C40 Recharge電動跑旅

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看好電動未來發展趨勢，Volvo計畫2025年電動車銷量佔整體規模一半，甚至2030年還要進一步轉為電動品牌，然而欲達到此目標就必須推出電動產品擴大陣容，對此先前就表示將會在3月帶來新款電動車，然而就在稍早前Vovlo如期發布新車，而車型也如外界預測為C40 Recharge。 在此之前外界就在猜測會是XC40 Coupe車型，而所發布的C40 Recharge也確實為該車型，並且也是Vovlo旗下首款跑旅車型。C40 Recharge與XC40皆為基於CMA平台開發的車型，因此4,431mm車長有著與XC40相近的尺碼，不過為了營造跑旅風格，車身高度則降低至1,582mm，除了尺碼上的差異，C40 Recharge於車頭方面也進行修改調整，車尾也採斜背設計，使其強化突顯運動氛圍。
動力部分C40 Recharge前後搭載150kW電動馬達，能提供402hp最大馬力與67.3kgm扭力峰值，0～100km/h加速只要4.9秒，不過極速部分則因應策略限制在180km/h，行駛里程也有420公里水準，搭配150kW充電系統等待40分鐘就能補充80%電量。 Volvo表示C40 Recharge將於今年第三季投入生產，屆時上市也只會提供線上購買管道。