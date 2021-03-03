中國經濟面臨「百萬倒閉潮」！去年301萬私企註銷營業
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-03 11:22:30
中國受到新冠肺炎（COVID-19）影響長達1年多，雖然近期疫情趨緩，經濟活動逐漸復甦，但根據官方備案的企業徵信機構「企查查」統計，至2020年11月已有301萬小型私營企業註銷經營；逾百萬家小店直接倒閉或轉讓，且主要集中在以觀光客為主的旅遊區。專家警告，小型企業倒閉潮可能進一步影響社會穩地、民間融資能力。
中國官媒《新華社》旗下的《半月談》2日發表文章，探討在COVID-19疫情下如何解決小店陷入困境的問題。報導引述「企查查」數據，2020年1月至11月，中國註銷個體戶、個轉企等主體高達301萬家，而且即便忽略路邊攤、網拍商店等種類，小店、店鋪倒閉數量仍然有上百萬。註銷營業的小型店家主要集中東南沿海各地，其中又以江蘇、廣東、山東三省註銷小店數量居全中國前三位。在城市地區內，風景區、商業街店面倒閉的數量高於社區，東北、四川、天津等地的風景區店面大多仰賴觀光收入，受到疫情影響遊客急劇減少，使店家陷入經營困難。在店面、企業成立時間上，開業2至5年的店家倒閉數量最多，「企查查」數據顯示，2020年註銷的店家中，近七成（69.4%）的店家營業時間不滿5年；種類上，教育、健身、沐浴的店家倒閉數量最多。《半月談》根據2019年中國經濟普查數據，平均一個企業個體戶（個人財產或者家庭財產作為經營資本）可帶來2.37個就業機會。「小店百萬倒店潮」問題中，女性群體、城市外來務工人、40歲以上中老年人等群體再就業難度尤為明顯。倒店潮帶來的不只經濟上的影響，不少人因為失業改而從事非法活動，進而影響社會穩定。報導提出，小店生存面臨特殊壓力的時刻，政府應施以援手。呼籲基層政府介入，降低店面租金標準，或是讓小店面參與「地攤經濟」增加收入；互聯網（網路）巨頭要也應踐行「科技向善」協助小企業融資。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。