NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中國經濟面臨「百萬倒閉潮」！去年301萬私企註銷營業

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-03 11:22:30

中國經濟 新冠肺炎 疫情衝擊
▲受到新冠肺炎衝擊，中國官方統計2020年1月至11月共有301萬個小型私營企業註銷經營。圖為浙江一處的商店街。（圖／美聯社／達志影像）
中國受到新冠肺炎（COVID-19）影響長達1年多，雖然近期疫情趨緩，經濟活動逐漸復甦，但根據官方備案的企業徵信機構「企查查」統計，至2020年11月已有301萬小型私營企業註銷經營；逾百萬家小店直接倒閉或轉讓，且主要集中在以觀光客為主的旅遊區。專家警告，小型企業倒閉潮可能進一步影響社會穩地、民間融資能力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國官媒《新華社》旗下的《半月談》2日發表文章，探討在COVID-19疫情下如何解決小店陷入困境的問題。報導引述「企查查」數據，2020年1月至11月，中國註銷個體戶、個轉企等主體高達301萬家，而且即便忽略路邊攤、網拍商店等種類，小店、店鋪倒閉數量仍然有上百萬。
▲（圖／翻攝自中國媒體《半月談》、企查察）
▲中國2020年有301萬家小型企業註銷營業，其中近7成店家經營不滿5年。（圖／翻攝自中國媒體《半月談》、企查察）
註銷營業的小型店家主要集中東南沿海各地，其中又以江蘇、廣東、山東三省註銷小店數量居全中國前三位。在城市地區內，風景區、商業街店面倒閉的數量高於社區，東北、四川、天津等地的風景區店面大多仰賴觀光收入，受到疫情影響遊客急劇減少，使店家陷入經營困難。
在店面、企業成立時間上，開業2至5年的店家倒閉數量最多，「企查查」數據顯示，2020年註銷的店家中，近七成（69.4%）的店家營業時間不滿5年；種類上，教育、健身、沐浴的店家倒閉數量最多。
《半月談》根據2019年中國經濟普查數據，平均一個企業個體戶（個人財產或者家庭財產作為經營資本）可帶來2.37個就業機會。「小店百萬倒店潮」問題中，女性群體、城市外來務工人、40歲以上中老年人等群體再就業難度尤為明顯。
倒店潮帶來的不只經濟上的影響，不少人因為失業改而從事非法活動，進而影響社會穩定。報導提出，小店生存面臨特殊壓力的時刻，政府應施以援手。呼籲基層政府介入，降低店面租金標準，或是讓小店面參與「地攤經濟」增加收入；互聯網（網路）巨頭要也應踐行「科技向善」協助小企業融資。
▲（圖／翻攝自中國媒體《半月談》、企查察）
▲企查查對「小店」企業資金進行調查，可見大部分小店註冊資金在200萬元（人民幣）以內。（圖／翻攝自中國媒體《半月談》、企查察）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

您最喜歡吳孟達那一部作品？

您最喜歡吳孟達那一部作品？

繼續作答
請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
54.55%45.45%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀