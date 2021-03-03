特企／台灣本土品牌攜手國際時裝設計師　翻玩77乳加

熱銷台灣40 年的巧克力國民品牌乳加，首度與國際時裝設計師江奕勳 ANGUS CHIANG 跨界聯名合作，以「行走的廣告」為出發靈感，將大眾印象裡懷舊復古的77 乳加包裝風格，取其深植人心的經典橘與活力黃，再放大重組標誌特色，並以跳脫經典的概念為方向，打造另一種既活潑又率性的聯名視覺形象。攜手推出三款實用與搭配性兼具的聯名合作商品 – 色塊標誌衛衣、單肩斜挎包及環保飲料提袋，巧妙運用乳加品牌的經典元素之外，也以新世代時尚設計為切入，在世代交流中用無限可能的創新視角，翻玩77 乳加New Look 成為另一個性潮流展現。

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本次聯名系列，用橘、黃、灰、黑的幾何色塊及重點文字做拼組，翻玩經典之外，以不同視角詮釋大家記憶中最難以忘懷的熟悉滋味。在設計中少不了ANGUS CHIANG 擅用的趣味小巧思，將「原食品包裝放大」作為聯名商品外包裝，除立即展現的全新視覺，欲一撕即食卻是內藏聯名配件 ; 在衛衣下緣以「放大77 標誌」為特製織標夾車，呼應40 年來77 產品的精神標章，背後以食品的「有效日期」帶出跨界聯名的時間起點；在斜挎包的材質上則大膽採用潛水布材質讓包型更立體，並以產品封口包裝的「鋸齒切邊」細節，運用在包包兩側與環保飲料提袋的設計中，讓特色小細節作趣味點睛。

在即將到來的春季，除了一起跟乳加翻玩時尚、跳脫經典、展現自我，也不忘一起手提77 乳加飲料提袋環保愛地球喔！

77 乳加 X ANGUS CHIANG 聯名販售資訊

7-11 獨家周邊贈品｜77 乳加聯名手提杯套

買三條乳加多送一條，還送限量手提杯套！

活動期間：3/2-3/23 各店送完為止

蝦皮兩大周邊販售商品｜77 乳加聯名衛衣 / 77 乳加聯名斜挎包

於蝦皮平台買77 乳加品牌指定品，即可加購77 X ANGUS CHIANG 限量聯名配件

加價 1490 元 即可獲得限量 200 件 ANGUS CHIANG 設計衛衣

加價 380 元 即可獲得限量 500 個 ANGUS CHIANG 設計斜挎包

開賣期間：3/4-售完為止

蝦皮連結：https://shopee.tw/m/24hFB0302