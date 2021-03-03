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Toyota Camry 換新動力升級 TSS 2.0，售價 92.9 萬起

2GameSome - 有車賞

2021-03-03 17:25:00

Toyota Camry 換新動力升級 TSS 2.0，售價 92.9 萬起
▲ Toyota Camry 換新動力升級 TSS 2.0，售價 92.9 萬起
小改款 Toyota Camry 於 3 月 3 日正式發表上市，並升級 TSS 2.0 智動駕駛輔助系統、新世代 Dynamic Force 2.0L 汽油引擎。
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全新外觀內裝

Toyota Camry 本次在外觀設計上，車頭線條由引擎蓋向前延伸，營造穩重的視覺感受，全新設計下氣壩搭配雙側鍍鉻飾條。車側 18 吋雙色切削鋁圈（Hybrid旗艦）及車尾尾燈全新燻黑設計，增添整體外觀動感氣息。
內裝設計上，透過全新設計典雅木紋中控飾板，提升車室精緻質感氛圍；懸浮式主機（汽油尊爵以上）的設計使駕駛操控主機時，減少視線移轉幅度，增加行車安全。在舒適配備部分，Camry 升級搭載 9 吋觸控式影音主機附原廠衛星導航系統（Hybrid旗艦），輔以 Apple Carplay 及Android Auto（汽油尊爵以上）智慧型手機連結功能。

TSS 2.0智動駕駛輔助系統

Camry 升級「Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統」，除了搭載「AHB智慧型遠光燈自動切換系統」之外，「PCS預警式防護系統」更升級主動煞車輔助功能，以及「緊急閃避轉向輔助功能」，當系統判定極有可能與行人發生碰撞風險，且原車道有足夠的閃避空間，在駕駛主動轉打方向盤閃避時，系統會於方向盤施予輔助力道，輔助駕駛閃避行人，並避免偏離原車道而發生無預警的碰撞。此外，還搭載更智慧先進的「ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)」及「LTA車道循跡輔助系統」。全車最高搭載 34 項主、被動安全防護系統*1

新世代 2.0汽油引擎

Camry 除了原有 2.5L Hybrid 動力之外，全新導入新世代 Dynamic Force 2.0L汽油引擎，搭配 Direct Shift-CVT（附10速手自排模式）變速箱，高達 40% 的熱效率，13:1 的高壓縮比，可提升燃油經濟性、性能、輸出特性等整體效能，創造最大 173 匹馬力，扭力峰值 21.0kg-m 的動力輸出，並擁有 16.2km/L*2 的官方油耗表現。全新 Camry 以新臺幣 92.9 萬起的價格上市，相關資訊亦可上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw

車型

2.0L汽油

2.5L HYBRID

豪華

尊爵

尊爵

旗艦

建議價格

92.9 萬元

102.9 萬元

118.5 萬元

139.9 萬元

 
*1：34項主被動安全配備為HYBRID旗艦車型所搭載。
*2：公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、電池充電狀態、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。

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