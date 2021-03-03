▲ Toyota Camry 換新動力升級 TSS 2.0，售價 92.9 萬起

全新外觀內裝Toyota Camry 本次在外觀設計上，車頭線條由引擎蓋向前延伸，營造穩重的視覺感受，全新設計下氣壩搭配雙側鍍鉻飾條。車側 18 吋雙色切削鋁圈（Hybrid旗艦）及車尾尾燈全新燻黑設計，增添整體外觀動感氣息。
TSS 2.0智動駕駛輔助系統Camry 升級「Toyota Safety Sense 2.0智動駕駛輔助系統」，除了搭載「AHB智慧型遠光燈自動切換系統」之外，「PCS預警式防護系統」更升級主動煞車輔助功能，以及「緊急閃避轉向輔助功能」，當系統判定極有可能與行人發生碰撞風險，且原車道有足夠的閃避空間，在駕駛主動轉打方向盤閃避時，系統會於方向盤施予輔助力道，輔助駕駛閃避行人，並避免偏離原車道而發生無預警的碰撞。此外，還搭載更智慧先進的「ACC全速域主動式車距維持定速系統(含Stop & Go)」及「LTA車道循跡輔助系統」。全車最高搭載 34 項主、被動安全防護系統*1。
新世代 2.0汽油引擎Camry 除了原有 2.5L Hybrid 動力之外，全新導入新世代 Dynamic Force 2.0L汽油引擎，搭配 Direct Shift-CVT（附10速手自排模式）變速箱，高達 40% 的熱效率，13:1 的高壓縮比，可提升燃油經濟性、性能、輸出特性等整體效能，創造最大 173 匹馬力，扭力峰值 21.0kg-m 的動力輸出，並擁有 16.2km/L*2 的官方油耗表現。全新 Camry 以新臺幣 92.9 萬起的價格上市，相關資訊亦可上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw。
車型
2.0L汽油
2.5L HYBRID
豪華
尊爵
尊爵
旗艦
建議價格
92.9 萬元
102.9 萬元
118.5 萬元
139.9 萬元