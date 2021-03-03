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BMW 正 2021 年式配備升級 官方售價看這裡

2GameSome - 有車賞

2021-03-03 17:55:00

BMW 正 2021 年式配備升級 官方售價看這裡
▲ BMW 正 2021 年式配備升級 官方售價看這裡
BMW 總代理汎德將正 2021 年式車型進行配備大幅升級，針對全新 BMW 1系列及 BMW 2系列Gran Coupé 升級主動車距定速控制系統與手機無線充電裝置；全新正 2021 年式 BMW M340i xDrive、M340i xDrive Touring 導入全新 48V高效複合動力系統；全新 BMW 5系列依車型分別升級車況抬頭顯示器、智慧LED頭燈或智慧雷射頭燈、電子懸吊系統與豪華型四區恆溫空調；休旅級距全新 X5 xDrive25d旗艦版升級車況抬頭顯示器及手機無線充電裝置，BMW X5 xDrive40i、X6 xDrive40i、X7 xDrive40i 同步升級 48V高效複合動力系統。
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2021 年式 BMW 1系列、2系列 118i218i Gran Coupé Edition Sport 升級主動車距定速控制系統與手機無線充電裝置
全新 BMW 1系列及 BMW 2系列Gran Coupé 正 2021 年式車型除標配 iDrive 7.0全數位虛擬座艙（含10.25吋虛擬數位儀錶以及10.25吋中控觸控螢幕）、BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務、iPhone手機數位鑰匙、智慧語音助理2.0與無線智慧型手機整合系統，主動車距定速控制系統與手機無線充電裝置更列為全新 BMW 1系列及BMW 2系列Gran Coupé標準配備。
2021 年式 BMW 3系列 2.0L 318i Luxury 升級 360度環景輔助攝影與電動行李廂啟閉系統
全新 BMW 3系列除了全車系標配的全數位虛擬座艙（含 12.3 吋虛擬數位儀錶及 10.25 吋中控觸控螢幕）、BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助、iPhone手機數位鑰匙與智慧語音助理2.0，正 2021年式車型 2.0L 318i Luxury 更全面升級 360 度環景輔助攝影與電動行李廂啟閉系統，M340i xDrive 與 M340i xDrive Touring 則導入全新 48V 高效複合動力系統。
2021 年式 BMW 5系列升級車況抬頭顯示器、智慧 LED 頭燈、電子懸吊系統與豪華型四區恆溫空調
正 2021 年式車型 520i Sport 升級車況抬頭顯示器與 18 吋 V 輻式 684 型輪圈、520i M Sport 升級智慧 LED 頭燈（含Glare-free光型變化功能）、遠光燈輔助系統與車況抬頭顯示器、530i 則將電子懸吊系統、豪華型四區恆溫空調與 M 款 Y 輻式 845M 型輪圈列為標準配備，而身為性能代表的 M550i xDrive 更是將照射範圍與亮度表現更進階的智慧雷射頭燈列為標準配備；此外，520i Touring M Sport 2021 年式更追加智慧 LED 頭燈（含Glare-free光型變化功能）、遠光燈輔助系統與車況抬頭顯示器。
2021 年式 BMW X5X6X7 xDrive40i 升級 48V 高效複合動力系統
全新正 2021 年式 X5 xDrive25d 旗艦版升級車況抬頭顯示器與手機無線充電裝置，X5 xDrive40i豪華版、X5 xDrive40i旗艦版、X6 xDrive40i、X6 xDrive40i M Sport 與 X7 xDrive40i 則全數升級 48V 高效複合動力系統，可於全油門急加速時啟動 eBoost 功能，提供額外 11 匹馬力輔助，有效降低渦輪遲滯特性，優化加速表現並提升舒適性；當車速低於 15km/h 時系統會提早關閉引擎，若是車輛動態行車模式為 EcoPro 與 Comfort 且車速介於 25km/h 至 160km/h 之間，駕駛鬆開油門時便會關閉引擎轉為慣性滑行，而受惠於 48V 高效複合動力系統提升 20% 的引擎啟動速度並大幅降低引擎啟閉時的震動，駕駛輕踩油門或放開煞車後，引擎會以幾無察覺狀態重新啟動，不僅有效降低油耗。

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