▲ BMW 正 2021 年式配備升級 官方售價看這裡

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正 2021 年式 BMW 1系列、2系列 118i、218i Gran Coupé Edition Sport 升級主動車距定速控制系統與手機無線充電裝置全新 BMW 1系列及 BMW 2系列Gran Coupé 正 2021 年式車型除標配 iDrive 7.0全數位虛擬座艙（含10.25吋虛擬數位儀錶以及10.25吋中控觸控螢幕）、BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務、iPhone手機數位鑰匙、智慧語音助理2.0與無線智慧型手機整合系統，主動車距定速控制系統與手機無線充電裝置更列為全新 BMW 1系列及BMW 2系列Gran Coupé標準配備。
正 2021 年式 BMW 3系列 2.0L 318i Luxury 升級 360度環景輔助攝影與電動行李廂啟閉系統全新 BMW 3系列除了全車系標配的全數位虛擬座艙（含 12.3 吋虛擬數位儀錶及 10.25 吋中控觸控螢幕）、BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助、iPhone手機數位鑰匙與智慧語音助理2.0，正 2021年式車型 2.0L 318i Luxury 更全面升級 360 度環景輔助攝影與電動行李廂啟閉系統，M340i xDrive 與 M340i xDrive Touring 則導入全新 48V 高效複合動力系統。
正 2021 年式 BMW 5系列升級車況抬頭顯示器、智慧 LED 頭燈、電子懸吊系統與豪華型四區恆溫空調正 2021 年式車型 520i Sport 升級車況抬頭顯示器與 18 吋 V 輻式 684 型輪圈、520i M Sport 升級智慧 LED 頭燈（含Glare-free光型變化功能）、遠光燈輔助系統與車況抬頭顯示器、530i 則將電子懸吊系統、豪華型四區恆溫空調與 M 款 Y 輻式 845M 型輪圈列為標準配備，而身為性能代表的 M550i xDrive 更是將照射範圍與亮度表現更進階的智慧雷射頭燈列為標準配備；此外，520i Touring M Sport 2021 年式更追加智慧 LED 頭燈（含Glare-free光型變化功能）、遠光燈輔助系統與車況抬頭顯示器。
正 2021 年式 BMW X5、X6、X7 xDrive40i 升級 48V 高效複合動力系統全新正 2021 年式 X5 xDrive25d 旗艦版升級車況抬頭顯示器與手機無線充電裝置，X5 xDrive40i豪華版、X5 xDrive40i旗艦版、X6 xDrive40i、X6 xDrive40i M Sport 與 X7 xDrive40i 則全數升級 48V 高效複合動力系統，可於全油門急加速時啟動 eBoost 功能，提供額外 11 匹馬力輔助，有效降低渦輪遲滯特性，優化加速表現並提升舒適性；當車速低於 15km/h 時系統會提早關閉引擎，若是車輛動態行車模式為 EcoPro 與 Comfort 且車速介於 25km/h 至 160km/h 之間，駕駛鬆開油門時便會關閉引擎轉為慣性滑行，而受惠於 48V 高效複合動力系統提升 20% 的引擎啟動速度並大幅降低引擎啟閉時的震動，駕駛輕踩油門或放開煞車後，引擎會以幾無察覺狀態重新啟動，不僅有效降低油耗。