88,000元，跑魂Run入─eReady Run運動化智慧雙輪正式發表！

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五年產品開發計劃第二發！eReady Run回歸台鈴工業精神一手主導eReady品牌催生的台鈴工業董事長黃教信先生表示：「首先感謝經濟部工業局的大力支持eReady，在年後緊鑼密鼓的通過新車型的審議，另外是桃園市政府對台鈴工業eReady品牌的大力支持，從中壢中秋節萬人烤肉、桃園高鐵萬聖節活動、桃園跨年活動、到最近的桃園市社會局社工電動機車捐贈，都選擇了eReady做為合作夥伴，感到十分地榮幸。台鈴工業在經營Suzuki品牌多年來，運動化車款已經是我們的招牌。經過了半年的時間，eReady的第二支箭要發射了！ eReady Run完全回歸我們台鈴SUZUKI的精神，以賽道為出發點去研發的車型，這個車架是我們台鈴全新生產，並更加融入了日本鈴木技術人員的反覆測試與調教的懸吊系統，在幾週前，我們也將eReady Run放到台南安定賽車場與同級車做比較並得到完全勝出的理想成果。台鈴進入電動車的市場雖然起步較晚，依然秉持初衷，強調消費者的顧客滿意。在產品開發也按照五年計畫往前，要讓消費者與市場知道我們建立新品牌新產品的決心。」
2021政府補助持續公布加碼 電動車銷售成長可期桃園市經發局局長表示：「台鈴工業在2019年響應政府致力於節能減碳與『油電併行』的施政方針，開始投入智慧電動機車事業，在市場上有非常亮眼的成績。目前桃園市電動機車數約7.6輛，市占率達6%，為全國最高。為持續鼓勵市民加速淘汰老舊機車並使用更低污染車輛， 110年度市府釋出高額補助及名額，其中機車汰舊換新補助電動機車加碼補助最高9,000元，含中央補助款最高1萬9,000元，限額1萬500輛。讓其加快汰換成高效率電動機車，達到節能減碳兼環保之目的。在市府相關局處的努力下，桃園市的電動機車設籍數預估可達9萬8,000輛，成長2萬2,500輛，成長率20%以上。」
台鈴工業三大造車關鍵導入 eReady Run以重車級調校實踐跑魂eReady 電動車事業部總監林進賢表示：「憑藉著所有車迷所熱愛的，也是台鈴工業造車的三大開發關鍵：『Run、Turn、Stop』，將此 Know-how 輔以Suzuki重車等級的全新調校結合跑格化的外觀造型、運動化車款在動力系統與煞車系統的搭配，運動感十足的騎姿與紮實的車架設定，eReady Run不僅可以滿足騎士在熱血的彎道操控與直線加速盡情揮灑，在日常使用的貼心配備上也是以品牌貼近使用者經驗的思維來打造，相信eReady Run的全方位搭配政府補助，會是電動車市場中極具競爭力的車款。」 關於未來是否會持續推出運動化車款，或基於現有Fun、Run兩款車衍生差異性車型，林進賢表示：「仍會依照市場反應做決定，現階段並不會有所設限，但整體來說eReady還是會依循一貫優異騎乘感之優良血統，打造最能夠傳遞 「新美好移動體驗」 的品牌精神的車款。
三大造車關鍵加持 eReady Run 精準傳達「動感、穩感、傾感」表現 eReady Run採用當前市售電動速克達最強悍的7.6kw G2 鋁合金水冷永磁同步馬達馬達(相當於10.1PS最大馬力輸出)，實現0-50km/hr 約3.7秒的強悍加速性能(註一)，搭配的是CBS連動煞車系統與同級最強制動規格，前輪採用14吋鋁合金切削輪圈搭配245mm浪花碟盤與對向四活塞輻射卡鉗，後輪則是13吋鋁合金切削輪圈190mm通風碟搭配單活塞卡鉗，車重(含兩顆第三代電池) 為121kg。
除了強悍的規格，在調校設定上eReady Run更傳承台鈴工業的三大開發關鍵：Run、Stop、Turn，高剛性車架搭配的是懸吊系統為33mm運動前叉內管，與雙槍式五段預載可調後避震，不僅能夠穩定承受動力傳遞和扭矩，強化車身的牽引力，並且在剎車時控制車尾穩定，緊急剎車及快速煞停不偏移，實現與同級相比縮短28%的煞車距離與最大傾角達46度(註二)。
eReady Run外觀跑格設計 重車級科技智慧移植運動化速克達是台灣整體速克達市場相當成熟也極為競爭的市場，年輕族群在選擇運動化速克達的第一要件首重外型設計。全新eReady Run不僅採用侵略型LED雙魚眼前大燈做為銳利眼神，搭配前飾板俐落精實的肌肉線條，整體呈現出環保結合騎乘樂趣的運動感。侵略型LED雙魚眼前大燈由18顆環形碎鑽的日行燈組成，搭配雙魚眼頭燈，一鍵按下自由切換上方遠光燈與下方近光燈2種不同組合，就算在漆黑一片的山中，LED也能夠清楚的照明。而尾燈也呼應頭燈採用燻黑LED極線式下U型跑格尾燈，加上重車級的選用模式，全新eReady Run的科技感頭尾呼應，一氣呵成。
另外eReady Run在車側也採用跑格R車身貼紙，與五款車色選擇(極限白、海神藍、猛毒灰、躍馬黃、戰神黑)採時下年輕人喜愛的跳色設計，另外分離式跑格後扶手、紅色縫線寬敞止滑坐墊、固定式腳踏板、745mm座高的設計，無論是單人騎行或是雙載，皆具備最佳的乘坐舒適感。而eReady 全車系也導入了重車等級的DataDot微粒防竊辨識系統，將防盜微粒噴灑於車身隱密處，達到最有效的防盜措施。
eReady Run智慧雙輪本質 實用機能貼心相伴eReady Run全彩LED儀表板無論白天夜晚都能清楚顯示各項行車資訊，另外外環指示燈隨著速度展現8色繽紛色彩，用顏色變化創造視覺衝擊呈現加速的快感，搭配把手上的貼心的功能選擇(方格旗模式、超車燈功能、過彎感應方向燈)，騎士能夠輕易上手，感受科技與運動感的結合。
eReady Run依然維持品牌貼近騎士用車習慣的精神，貼心配備包含內嵌式雙前置物空間、前置USB專屬插槽、26.5L大容量置物空間、與省力駐車架設計，讓省力效果優於同級電動車約11%。而標配電子倒車鍵更是實現一鍵倒車的便利性，多項符合台灣騎士的貼心設計是日常使用最全方位的夥伴。
實際賽道騎乘體驗，eReady Run的確就如同原廠所聲稱，有著十分線性的騎乘感受，無論煞車或動力輸出都十分容易掌握，給予騎乘者相當高的信心，而且坐墊的人體工學設計極佳，幾乎可說是當前所有電動機車中騎乘感名列前茅的車款。
eReady Run跑魂注入，席捲運動速克達市場。eReady Run於今日起開放預購，建議售價為NT$88,000元，搭配政府補助方案後，最低售價金額為NT$64,000元(不含牌險及手續費)，台鈴eReady也推出限量預購禮吸引熱血騎士入主，即日起至全台灣各eReady門市完成eReady Run預購，前88位幸運車主將可獲得限定預購好禮Apple Watch SE(限量88名)，交車後再獨享eReady專屬三件交車禮，包含專屬個性風格安全帽、對角兩爪手機架與NFC智慧鑰匙卡套。另外eReady全車系皆享有36期零利率優惠購車方案，最低日付額只需82元起，就能輕鬆入主重機等級調校的eReady Run，再加上666全方位保險專案，6萬限額車碰車+6萬火險+6萬失竊（此方案必須搭配分期購車） (註三)，輕鬆購車無後顧之憂。