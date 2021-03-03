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李昇基新戲第一集18禁　「小孫藝真」也加入！

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-03-03 21:45:45｜2021-03-03 22:04:32

▲《MOUSE》第一集觀看制度為18禁，李昇基（左）、景收真皆參演。（圖／friDay影音）
▲《MOUSE》第一集觀看制度為18禁，李昇基（左）、景收真皆參演。（圖／friDay影音）
韓星李昇基睽違電視劇1年半，將以《MOUSE》重返小螢幕，今（3日）舉辦記者會，由於劇組想傳達正面的社會議題訊息，首集就安排非常驚悚與殘酷的劇情，內容因此被電視台標示為19禁（同等台灣18禁）分級制度，李昇基很感謝電視台允許製作成限制級而不是輔導級，讓本劇保持原汁原味，豪爽預言這將會是自己最突出的一部作品。該劇也集結李熙俊 、朴柱炫，以及「小孫藝真」景收真等人演出。 
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▲景收真（左）有「小孫藝真」封號。（圖／景收真、孫藝真IG）
▲景收真（左）有「小孫藝真」封號。（圖／景收真、孫藝真IG）
橫跨歌唱、演戲、綜藝、主持的李昇基，相隔1年半後，終於要以驚悚追緝劇《MOUSE》回歸小螢幕，該劇描述公認正直有為的青年巡警鄭正直 （李昇基 飾），與幼年因殺人魔而失去父母，狠下心成為刑警的高武治（李熙俊 飾），兩人聯手追緝「狩獵人類」的精神病患殺人犯之故事。 
李昇基被譽為是「正直青年的範本」，當被問到是否會想演出反派角色時，他回說「範本」這個稱號讓自己很有負擔，與其說是想演反派角色，不如說是渴望演出有別以往的不同角色；若真要演反派的話，希望能詮釋不說話又帥氣的角色。 
除了兩位男主角搶眼之外，搭配的女演員也都是一時之選。朴柱炫繼去年演過校園劇，這次再度飾演高中生，讓現年26歲的她，相當感謝導演的安排。素有「小孫藝真」之稱的景收真，則自認和這次飾演的角色相比，不算敏銳，並表示這個人物就像洋蔥，心中藏有很多祕密，為了避免爆雷，僅委婉預告後勢可期。《MOUSE》3月4日起，每周四、五獨家在friDay影音播出。
▲▼主要演員李熙俊（上下圖左起）、朴柱炫、景收真、李昇基出席記者會。（圖／friDay影音）
▲▼主要演員李熙俊（上下圖左起）、朴柱炫、景收真、李昇基出席記者會。（圖／friDay影音）
▲▼主要演員李熙俊（上下圖左起）、朴柱炫、景收真、李昇基出席記者會。（圖／friDay影音）
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