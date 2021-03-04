嫌鼻孔太大，Avante Design幫你的BMW M3/M4準備小鼻孔寬體套件

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新世代BMW M3/M4已於2020年9月登場，國內方面也開始進行M3/M4 Competition預購活動，其動力搭載3.0升渦輪引擎，有著510hp最大馬力與66.3kgm扭力峰值，0～100km/h加速只需3.9秒即可完成。雖然新世代M3/M4有著更勝以往的性能，及更誇張的造型設計，但仍有許多車迷玩家除性能更在意的是外觀樣貌，尤其此世代M3/M4超大面積的水箱護罩設計並非是人人喜歡，沒關係國外Avante Design幫車迷朋友準備寬體套件，重點還是大家習慣的小鼻孔樣式。
由於新世代M3/M4大鼻孔水箱護罩不是人人能接受，因此Avante Design所設計的寬體套件就將水箱護罩改為大家習慣的正常尺寸，為了強化M3/M4性能氣勢Avante Design除了於車身配置下擾流飾板外，保險桿也更換更銳利誇張的造型，並且加裝尾翼進一步提升性能風格。換上更誇張的外觀套件還不夠，此次Avante Design所準備的為寬體套件，因此可以看見前後輪拱有著更寬的設計，另外引擎也換成更多折線與進氣孔樣式，以匹配從外至內的性運動設定。有不喜歡大鼻孔的人自然就會有喜愛支持的一方，因此Avante Design也有設計保留大鼻孔，但另外改以直柵式設計，而此造型反而相當適合寬體套件，其氣勢也比小鼻孔版本更為兇狠。