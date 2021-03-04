▲ 靈活空間安全有誠意！Ford Tourneo Connect旅玩家最貴不用 120 萬

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Ford 特別邀請盧廣仲擔任 Ford Tourneo Connect旅玩家形象代言人，並於新車上市發表會親臨現場，帶來全新創作單曲「Life Box」。
Box 個性外型結合百變靈活大空間Ford Tourneo Connect旅玩家採用 Box 個性外型設計，其採用五橫柵盾形水箱護罩搭配 LED 日行燈與 HID 魚眼型頭燈設計，賦予多功能廂式 MPV 具辨識度的前臉特徵，搭配車頂行李架與環繞車身四周的車身同色飾條設計，全車系搭載 16 吋鋁圈，提供均衡視覺比例。
Ford Tourneo Connect旅玩家於 4,825mm 的車長內蘊藏 3,062mm 軸距設定，即使第三排座椅也能讓乘客的頭部與膝部擁有足夠伸展空間，以正 7 人座車格滿足 1 至 7 人不同用車型態的載人及載物需求，同時提供靈活穿梭都會的條件；Easy Open 雙側滑門的配置讓用車人即使在停車位狹窄、出入空間受限時，也能輕鬆進出車艙；符合人體工學的離地高度，讓乘客上下車更加輕鬆。
Ford Tourneo Connect旅玩家專屬配置 Fold Flat 百變座椅平整系統，第二排與第三排座椅具備精巧結構設計，使用者無需拆卸座椅，即可輕易創造完全平坦且寬敞的使用空間（322L 至 2,620L），並結合其六四分離／五五分離機制，可視使用需求，調整為 16 種以上的模式變化，其中第三排座椅更獨具巧思，具備前後滑移與椅背角度可調機能，第二排乘坐搭載便利摺疊桌，亦結合大面積電動車窗設計。天幕式全景天窗更提供良好採光性。
Ford Tourneo Connect旅玩家極簡內裝布局蘊藏人性化設計思維，流線型儀表與駕駛座車頂部設計多處置物空間，從眼鏡到雨傘都能輕鬆收納，雙前座提供加熱功能，後方裝設摺疊桌，便利第二排乘客乘坐運用，結合 Super Chill 全室超循環空調，提供寧靜舒適的冷房效果。便利科技配備部分，搭載 6 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕與 SYNC®3娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay™及Android Auto™系統，以及緊急通訊救援系統等便捷功能，並提供 Qi無線充電面板。
全新歐洲6.2期環保動力及低油耗一級能源效率Ford Tourneo Connect旅玩家搭載效能與綠能兼顧的全新 1.5L EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，符合歐洲最新 6.2 期環保法規，創造 120ps 最大馬力，並於 1,750rpm 即可輸出 27.5kgm 峰值扭力，匹配同級唯一 SelectShiftTM 八速手自排變速箱，帶來更流暢的換檔速度和更低的摩擦損耗，並具備 Auto-Start-Stop引擎自動啟閉系統，創造 18.8km/L 優異平均油耗，獲得能源局一級能源效率標章，同時擁有同級最低稅金優勢。
Ford Tourneo Connect旅玩家特別採用轎式底盤設定，搭載前麥花臣、後扭力樑懸吊結構，提供前、後座乘客歐系沉穩舒適行路質感，滿足 1 至 7 人乘坐與載物的多元需求。
標配 Ford Co-Pilot360TM Technology 全方位智駕領航科技Ford Tourneo Connect旅玩家搭載 Ford Co-Pilot360TM Technology 全方位智駕領航科技，包含：ACC主動式定速巡航系統、PCA前向碰撞預警系統、AEB全速域輔助煞停系統、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統、CTA倒車來車警示系統及AHB自動遠光燈系統、倒車顯影輔助系統。被動安全配備部分，Ford Tourneo Connect旅玩家全車系標配 6 具 SRS 輔助氣囊。此外，亦提供 RSCTM車輛防滾系統及 SWS側風行車穩定系統配置。
Ford Tourneo Connect
玩心版
（接單生產）
玩樂版
玩咖版
104.8萬
106.8萬
119.8萬