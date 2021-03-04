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靈活空間安全有誠意！Ford Tourneo Connect旅玩家最貴不用 120 萬

2GameSome - 有車賞

2021-03-04 22:25:00

靈活空間安全有誠意！Ford Tourneo Connect旅玩家最貴不用 120 萬
▲ 靈活空間安全有誠意！Ford Tourneo Connect旅玩家最貴不用 120 萬
Ford 推出全新 Ford Tourneo Connect旅玩家，以歐洲進口正七人座格局及雙滑門配置，結合可靈活變化的座椅機能設計，打造適合 1 至 7 人使用時機的同級豐富車室空間應用，擁有先進駕駛輔助科技及主被動安全配備、全新動力帶來絕佳油耗與低稅金優勢、提供沉穩舒適行路質感，滿足不同生活型態的需求，並以極具競爭力的百萬級距售價搶攻市場。
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圖左起福特六和汽車總裁 邴兆齊、盧廣仲、福特六和汽車營銷服務處副總經理 蘇嘉明。
圖左起福特六和汽車總裁 邴兆齊、盧廣仲、福特六和汽車營銷服務處副總經理 蘇嘉明。
Ford 特別邀請盧廣仲擔任 Ford Tourneo Connect旅玩家形象代言人，並於新車上市發表會親臨現場，帶來全新創作單曲「Life Box」。
Box 個性外型結合百變靈活大空間
Ford Tourneo Connect旅玩家採用 Box 個性外型設計，其採用五橫柵盾形水箱護罩搭配 LED 日行燈與 HID 魚眼型頭燈設計，賦予多功能廂式 MPV 具辨識度的前臉特徵，搭配車頂行李架與環繞車身四周的車身同色飾條設計，全車系搭載 16 吋鋁圈，提供均衡視覺比例。
Ford Tourneo Connect旅玩家於 4,825mm 的車長內蘊藏 3,062mm 軸距設定，即使第三排座椅也能讓乘客的頭部與膝部擁有足夠伸展空間，以正 7 人座車格滿足 1 至 7 人不同用車型態的載人及載物需求，同時提供靈活穿梭都會的條件；Easy Open 雙側滑門的配置讓用車人即使在停車位狹窄、出入空間受限時，也能輕鬆進出車艙；符合人體工學的離地高度，讓乘客上下車更加輕鬆。
Ford Tourneo Connect旅玩家專屬配置 Fold Flat 百變座椅平整系統，第二排與第三排座椅具備精巧結構設計，使用者無需拆卸座椅，即可輕易創造完全平坦且寬敞的使用空間（322L 至 2,620L），並結合其六四分離／五五分離機制，可視使用需求，調整為 16 種以上的模式變化，其中第三排座椅更獨具巧思，具備前後滑移與椅背角度可調機能，第二排乘坐搭載便利摺疊桌，亦結合大面積電動車窗設計。天幕式全景天窗更提供良好採光性。
Ford Tourneo Connect旅玩家極簡內裝布局蘊藏人性化設計思維，流線型儀表與駕駛座車頂部設計多處置物空間，從眼鏡到雨傘都能輕鬆收納，雙前座提供加熱功能，後方裝設摺疊桌，便利第二排乘客乘坐運用，結合 Super Chill 全室超循環空調，提供寧靜舒適的冷房效果。便利科技配備部分，搭載 6 吋懸浮式全彩 LCD 觸控螢幕與 SYNC®3娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay™及Android Auto™系統，以及緊急通訊救援系統等便捷功能，並提供 Qi無線充電面板。
全新歐洲6.2期環保動力及低油耗一級能源效率
Ford Tourneo Connect旅玩家搭載效能與綠能兼顧的全新 1.5L EcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎，符合歐洲最新 6.2 期環保法規，創造 120ps 最大馬力，並於 1,750rpm 即可輸出 27.5kgm 峰值扭力，匹配同級唯一 SelectShiftTM 八速手自排變速箱，帶來更流暢的換檔速度和更低的摩擦損耗，並具備 Auto-Start-Stop引擎自動啟閉系統，創造 18.8km/L 優異平均油耗，獲得能源局一級能源效率標章，同時擁有同級最低稅金優勢。
Ford Tourneo Connect旅玩家特別採用轎式底盤設定，搭載前麥花臣、後扭力樑懸吊結構，提供前、後座乘客歐系沉穩舒適行路質感，滿足 1 至 7 人乘坐與載物的多元需求。
標配 Ford Co-Pilot360TM Technology 全方位智駕領航科技
Ford Tourneo Connect旅玩家搭載 Ford Co-Pilot360TM Technology 全方位智駕領航科技，包含：ACC主動式定速巡航系統、PCA前向碰撞預警系統、AEB全速域輔助煞停系統、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統、CTA倒車來車警示系統及AHB自動遠光燈系統、倒車顯影輔助系統。
被動安全配備部分，Ford Tourneo Connect旅玩家全車系標配 6 具 SRS 輔助氣囊。此外，亦提供 RSCTM車輛防滾系統及 SWS側風行車穩定系統配置。

Ford Tourneo Connect

玩心版

（接單生產）

玩樂版

玩咖版

104.8

106.8

119.8

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