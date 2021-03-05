野蠻牛也要插電，Lamborghini Urus PHEV車型預計2022年亮相，馬力上看820hp！

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據外媒【Car Magazine】報導指出，Lamborghini正在開發搭載PHEV插電式油電混合動力系統的Urus高階性能車型，而Lamborghini首席技術長Maurizio Reggiani在約三年前接受媒體訪問時就曾透漏Urus預計會有混合動力版本，但至今仍未實現，隨著時間演進，Urus PHEV車型最快會在2022年亮相。 PHEV所採用的動力系統，基礎引擎部分將會來同集團的Porsche，但還未確定是採V6或V8引擎，不過基礎動力預計會達600hp，再搭配電動馬達，綜效最大輸出預計達820hp。不過，雖然PHEV車型動力獲得大幅提升，但是在增加電池與電動馬達的重量後，車重可能會逼近2.5噸。
另外，有關另一款可能推出的Urus Sport RS，則還未有更清晰的訊息，僅約略得知，在採目前相同動力系統下，輸出數據會提升25hp至675hp，扭力也會調升。至於其他車型的更新計畫，至2025年前可能都不會看到Huracan的後繼車款，V12動力旗艦車系Aventador更新計畫也延遲，未來10年Lamborghini可能面臨缺乏全新產品的窘境，只能靠現有車系苦撐，這可能讓Lamborghini每年損失3500輛的銷售數量，直到本世紀中，不過在汽車電動化的交替時期，Lamborghini必然將迎上趨勢，是否會在傳統燃油車種之外，直接推出純電超跑，也值得拭目以待。