名家論壇》鬼才阿水／公投直接民主，能代表多數人意志？
文/鬼才阿水
2021-03-08 11:15:50
根據中選會所通過的全國性公投案投票日，已經將在今年的8月28日舉行投票，許多朋友也對公投的議題相當關注，其中「重啟核四公投」「反萊豬公投」「公投綁大選公投」等各項議題都在持續延燒中，也引起了正反兩方的辯證。
今天也藉著這個機會，來與大家聊聊「公投」這件事情。在民主體制發展的過程中，「直接民主制」是一種自古就存在的民主體制，這在原始社會剛成立時，便成為顯著的執行方式，透過每一位公民共同參與所有政策的制定，在現今的小型團體中也相當常見，例如校園的班級、三五好友聚會等，其中公民投票便是一種最主要的實踐直接民主的方式，完全的直接民主體制，指的是所有公民為政策做決定，這在古希臘的公民大會制就是最為顯著的代表例子。但當社會持續的發展，進到下一個階段的工業時代後，許多人民忙碌於自身的生活與工作後，沒有足夠的時間與心力來去完整的參與所有的政治議題，於是代議民主制就出現了，特別是當從地方到中央的各式各樣大小事，人民無法全盤的管理每一件事情，這時投票給心中所屬的政治人物，透過他們來決定我們生活的大小事，便成為這個時代最常見的民主模式。公投聽起來是很好的民主展現，但他一定能完整的呈現民意嗎？公投的直接民主，是建構在幾個先決條件的。一、對議題的熟悉度所有參與投票的民眾，是否已經真的對於投票的主題有了全然的認識，一個議題並不是只有單純的是非對錯，背後所挾帶的價值觀選擇都是一大考驗，在環保與經濟發展的拉扯之間取得平衡，在國際與本土之間的角力中站穩腳步，在詳盡的對於議題有了完整的認知後，投下的那神聖的一票，才有其代表意義。二、公民媒體識讀能力公民對於媒體的傳遞訊息的識讀能力，現代人接收資訊的來源百百種，其中或多或少參雜著個人立場與真假難辨的訊息，如果判斷的依據是根據錯誤的資訊來源，則可能發生結果出爐後大家才後悔莫及的結果。三、獨立思考能力每個人能不能依據自身的立場與判斷，來做出最後的選擇，在現今的忙碌社會中，許多人對於政治議題的冷感，甚至恐懼於踏入政治領域去了解眾人的事情，深怕被貼上標籤，甚至被稱為政治狂熱份子，於是許多人放棄了獨立思考的機會，單純的聽信身旁的人便做出決定。而將公投的視野放諸全世界，可以發現有年均5次的「公投典範」的瑞士，透過小國寡民的模式執行全國公投，也有從二戰以後從未公投過的德國，以及近60年的民主政治中，只舉辦過9次公投的法國，這當然不是代表德法兩國的民主體制比不上台灣，而是擔心公投只是表面民主，私下卻是動員力強大的少數團體，決定了多數人的未來走向，也因此世界各國看待公投有著截然不同的想法。台灣舉辦公投固然是好事，這也是一次大型公民課的教育機會，透過不同議題的交錯辯論，正反兩方的意見交流，最終大家判斷出執行的結果，但這也完全依賴人民的素質與素養，以及是否能夠辨識所有資訊真偽的好機會。最後也期盼這次的公投，能夠完整的表達人民的訴求與意志展現。●鬼才阿水／網紅作家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 [opinion@nownews.com](mailto:opinion@nownews.com)