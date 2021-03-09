Aston Martin不僅是本賽季F1新生，也將負責前導車及醫療車任務

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自1996年起F1場上的安全車一直是由Mercedes-Benz所負責，今年FIA決定以雙品牌共同來執行這項任務，另一家也就是今年成為廠隊之一的Aston Martin，全年23場比賽中將包辦其中的12場，前導車是以Vantage改裝而來，為了引領全球最快賽車進行繞圈，工程團隊致力於提升這輛Vantage的賽道性能與單圈速度，首先在車身安裝有Vantage GT的空力套件，最明顯的包括重新設計的水箱格柵，以及前保桿下方的分流器及尾廂那具碩大尾翼，經測試在時速約200 km/h時可產生155.6公斤的下壓力，比起標準車型多了60公斤，底盤與車體前端也經大幅強化，並採用Vantage GT4的冷卻系統讓車輛回維修區後可迅速進入怠速狀態。
動力部分同樣是4.0升V8雙渦輪增壓引擎，不過最大馬力微幅提升至528匹，同時耐用度足以應付長時間的高速奔馳，並重新調教變速箱使其反應能更迅速直接；車艙則換上FIA認可的6點式安全帶、雙螢幕儀表，並在中控台上增設車頂LED燈的啟閉開關及無線電通話鈕。 另一輛DBX則是作為醫療專車，外觀上並無進行太多改觀，僅在車頂上裝設警示用LED燈條，內裝同樣換上6點式安全帶與雙螢幕儀表並拆除後坐椅，動力則維持原有配置，542匹馬力及4.5秒加速破100 km/h的數據，這樣一輛性能強悍的醫療專車已經相當夠格了吧!