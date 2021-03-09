台中中央公園 IG熱搜拍照打卡點大公開！遊園路線這樣玩最順

我是廣告 請繼續往下閱讀
談論體驗區(抹茶湖)位於整個中央公園最北側停車場旁的人工景觀池上的木製平台，提供給遊客停留、休憩、對話、交流的空間。有人稱之為「抹茶湖」是因為透過空拍機俯瞰，會發現整個湖面呈現深綠色，如同抹茶一般，坐在湖畔旁深色的湖面映照天空和後方科湳愛情橋的美景，成為大家拍照打卡的景點之一。圖 @ReadyGo最適合拍照的角度，除了從木棧道看過去延伸到愛琴橋，另外站在湖畔旁用錯位的方式拍出與愛琴橋互動的照片，也相當有趣呢！圖 @ReadyGo
聽覺體驗區(風鈴區)位於園區內東邊螺旋中庭的山丘上，爬上象徵活力的藍色運動步道可以抵達該體驗區。這裡是由72支高、中、低音不同高度和音頻的風鈴桿所組成的，藉由桿件上懸掛的不同大小的風鈴，由內而外排列出不同的聲音組合。圖 @ReadyGo 圖 @ReadyGo
視覺體驗區(水湳普普風濾色地景裝置藝術)由一公尺寬、兩公尺高的彩色玻璃組成的迷宮，是網美指定的打卡景點！透過特定波長的光線，體驗周遭環境變化。這些彩色玻璃分成三個層次，越往中心移動，光線則會被多層次的彩色玻璃過濾而顯的視覺效果陰暗，反之，往外圍移動時、所有波長光線又會還原成原本的樣貌，不妨在裏頭追逐、奔馳，感受自然的光影變化吧！圖 @ReadyGo圖 @ReadyGo
自我體驗區(瞭望台)由木構造所組成的4層遼望台，利用木造空間交疊交錯的感覺，有在如在迷宮中尋找自我，在這處靜謐的場所，從底層向上漫遊瞭望的過程中，逐漸開闊的視野會讓人感受到自我真實的存在，並在最頂層的瞭望台感受公園寬闊的視野以及美麗的景緻。圖 @ReadyGo圖 @ReadyGo
觸覺體驗區(高低石頭)由不同石塊組成多元的觸覺感受。石材分為３區塊白色光面花崗岩、灰色略帶粗糙花崗岩、黑色粗糙花崗岩，從高到低、從黑到白、從粗糙到細緻。高度的變化提供更全方位的接觸方式，拍照姿勢可以從坐到立，利用高低落差讓畫面更俏皮。而石材吸收的日照能量依顏色深淺有所不同，身體在接觸時能感受到不同的熱度，石材表面紋理的質感差異則可體驗觸感的變化樂趣。圖 @ReadyGo 圖 @ReadyGo
遊客中心位於中科路、大鵬路以及學術綠廊之間的一座白色建築物是本園區的遊客中心，緊鄰水湳經貿園區地下停車場以及中台灣電影中心。圖 @ReadyGo提供遊客進行園區內各項諮詢服務，遊客中心內部以太空艙的概念設計出來，無論是外部具有現代感的白色建築物及鋼骨結構或是內部頗有外國街邊店風景的牆面，都很適合拍照留念喔。圖 @ReadyGo
公共廁所遠遠一看這還真不像是間廁所，全區共9間廁所獨立分散於公園內，讓遊客可以方便使用。建築採用金屬系統模板、乾式隔間、輕量鋼骨結構，具有美感又能達到廢棄物減量的目地。圖 @ReadyGo
中央公園景點-五節芒台中中央公園有許多五節芒，種植在中央公園步道旁，銀白色的芒草帶著秋意與滄桑氣息，好拍又好看，千萬別錯過！但提醒大家，芒草葉子鋒利，拍攝時不要手動製造搖曳感，也不要任意摘採，以免割傷囉！圖 @ReadyGo 意外發現紫色在芒草中也相當亮眼！除了搭配暖色系的針織毛衣也可以嘗試看看較跳色的衣服，讓畫面色彩更豐富。圖 @ReadyGo
中央公園景點-天井位在中央公園東側的天井，靠近敦化路二段，有座行跨馬路的路橋，橋下是著名的拍照景點，有點斑駁的黃色牆面，簡單清晰超有文青感，走在那的每一步就像是在外國街景般，隨手一拍都是好看的街景照。圖 @ReadyGo這裡也是許多婚紗業者拍攝的婚紗照的首選地點呢！從低角度往上看去可以捕捉整個天井圈住天空的畫面，特別美呢。圖 @ReadyGo
中央公園景點-羅馬柱中央公園其實前身是台中水湳機場，為了打破過去水泥地舖面的跑道地貌，加了羅馬柱呈現另一種風格，地板上的小坑洞，像似月球表面的凹凸不平，是用來滯洪、減災、減碳的目的，整個公園都以生態第一為規劃目標，沒想到在公園裡也能成為羅馬柱女神，快來化身成森林系女孩。圖 @ReadyGo
交通資訊
園區地圖
如何抵達1.高鐵：抵達高鐵台中站轉搭計程車到中央公園或搭乘156路公車至泰安國小(環中路)下車。2.火車：抵達台中車站轉搭計程車或公車到中央公園。3.自行開車：國道一號南下中清交流道-黎明路、經貿五路、大鵬路右轉中科路-敦化路二段右轉凱旋路4.公車資訊：(A)搭乘156路公車至泰安國小(環中路)下車。(B)搭乘28、32、54、68、199、228、68延、68繞路公車至河南路停車場、家扶發展學園下車。(C)搭乘6、9、61、108、154、157、850路公車至中清交流道（中清黎明路口）、后庄國宅（中清經貿五路路口）、 后庄仔（中清敦化路二段路口）、大德國中（中清大鵬路口）下車。(D)搭乘8、157、529路公車至黎明凱旋路口下車。(E)搭乘525路公車至中臺灣電影中心、經貿大鵬路口下車。地址：台中市西屯區經貿九路138號
穿搭撇步公園因為大部是綠地藍天，只要穿著簡單的服裝，顏色不要太多，就不會在照片中失真，才能更顯現出景點的特色。保守派如果你比較保守，走溫柔氣質小姐姐風格，顏色可以選擇白色或地大色系，是讓人感覺輕柔且舒服的色調。圖 / IG @abow0314外向派若是本身個性外向，想要亮眼一點，可以選擇飽和度高的衣服，讓整體更俏皮活潑，選擇粉橘色或是今年流行的薰衣草紫，讓自己的個人特質更加顯著喔！圖 / IG @yuyuyu128
想收到旅遊最新消息，歡迎加入我們粉絲團 ReadyGo
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw