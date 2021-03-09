她料理肉塊前「多1步驟」！內行一看狂搖頭：其實會更髒

許多婆媽在煮菜前，一定會先將蔬菜用清水來回沖洗，將上面可能殘留的農藥、菜蟲及土壤沖乾淨，不過若是碰上「生肉」，在烹煮前是否也要沖洗呢？對此，就有一名女網友相當困惑，不知將超市買回來的肉品先沖洗是對還錯，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示以前和朋友一起租家庭式套房時，在煮飯的時候，朋友看見她將「肉拿去洗」都很訝異，「到現在現任男友看到我煮飯，會把肉拿去沖洗都很疑惑」。

原PO也補充，自己「洗肉」只會洗大的肉塊，火鍋肉片就不會洗，「雖然我知道這前後有點矛盾，但這真的只是習慣，我也很難說這一定是對的」，她並表示自己會洗肉也是因為家裡的人都會，「所以也跟著做了」，因此她也非常好奇，「不知道大家去超市買他們的肉品後，在煮之前會不會在把它們沖水一下再下鍋煮呢」？

▲一名女網友在社群平台《Dcard》發文，表示自己在煮大塊的肉之前，都會習慣先「洗」一下。（示意圖／取自pixabay）

但也有許多網友認為，「不會洗，反正等等就高溫殺菌了」、「他都已經幫你處理的這麼乾淨了....」、「你覺得用水能洗掉什麼？」、「不會洗，如果煮不掉，那用洗的也沒用，去血水就先過水煮」、「是要洗啥 ？ 」、「你覺得上面的細菌比較多還是你相信你家水管多乾淨」、「你煮的時候不就最少100度？100度不就殺菌？多此一舉吧」、「用水可以幫他上一層生菌，讚讚」。

另外，也有內行網友表示，「之前看過一篇外國報導，在流理臺洗生肉的時候，因為水會噴濺加上生肉上的細菌其實滿多的，反而會造成整個環境的污染，所以建議大家可以用直接川燙的方式去除血水和髒污，雖然多一個步驟有點麻煩但其實會比較衛生」、「一定要用可以喝的水洗喔，不然自來水的氯就直接附著在肉上了，再拿去加熱後對身體很不好，（蔬菜水果味也同理）」。（編輯：郭佩蓉）