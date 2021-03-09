發現腎臟血管肌肉脂肪瘤別緊張！ 體積小僅需追蹤
健康醫療網
2021-03-09 14:31:01
【健康醫療網／記者林怡亭報導】腎臟血管肌肉脂肪瘤是常見的良性腎臟腫瘤，大多無明顯症狀，發生率為0.5%至2%，又以40至50歲年齡層居多，其中七成為女性患者！亞洲大學附屬醫院血液透析室主任林崇智表示，僅有少部分腎臟血管肌肉脂肪瘤會合併一些罕見疾病發生，約有75%至85%結節性硬化症及50%患者至60%淋巴血管平滑肌增生症患者會出現腎臟血管肌肉脂肪瘤，但在臨床上多為罕見疾病。
腫瘤若大於4公分 得需密集追蹤一名45歲婦人，健康檢查時發現右腎有一顆2公分腫瘤，讓她一度非常擔憂，進一步接受超音波檢查，確診為腎臟血管肌肉脂肪瘤，僅需定期回診追蹤腫瘤大小即可。林崇智主任表示，腎臟血管肌肉脂肪瘤不會影響腎臟功能，除非是腫瘤大於四公分以上，就可能合併後腹腔出血導致反覆後腰疼痛、血尿等症狀，甚至嚴重造成腎功能異常，危及生命，仍不得輕忽嚴重性。腫瘤越大得積極治療 避免破裂造成腹腔感染林崇智主任說明，診斷上多採以腎臟超音波、腹部電腦斷層影像及腹部核磁共振影像等方式，特點是包含明顯脂肪組織的腎臟腫瘤即可確診，通常小於4公分腎臟血管脂肪瘤大多不需處理，但若為4公分以上則需密集追蹤，尤其腫瘤越大，速度每年直徑增加大於0.5公分，就需進一步治療，避免腫瘤破裂出血造成腹腔感染。腎臟血管肌肉脂肪瘤屬良性 定期追蹤是關鍵此外，若使用女性荷爾蒙補充的婦女，也得注意可能造成腎臟血管脂肪瘤變大及增加腹內出血併發症的風險。林崇智主任強調，民眾也不用過於擔心，腎臟血管肌肉脂肪瘤屬於良性腫瘤，並不會危及生病或引發併發症，但最重要仍是得定期接受腎臟超音波，才能確保健康無疑。資料來源：健康醫療網 發現腎臟血管肌肉脂肪瘤別緊張！ 體積小僅需追蹤健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊