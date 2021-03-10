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Subaru全新大改款休旅Outback上市前，國道無偽裝捕獲！

Carture 車勢文化

2021-03-10 05:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
已在日前宣布開始預售，並預計在第二季初正式引進台灣上市的Subaru全新大改款休旅Outback，就在上市前夕，於國道被本站同仁在上班的路途中意外捕獲！
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全新Outback同樣是以SGP全球模組化底盤開發而來，車身尺寸再放大，提供更為寬闊的車廂空間，並將優先導入「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」至台灣市場，新增「LCF車道維持置中系統」與「AES 緊急自動轉向輔助系統」兩大全新功能，同時將既有的六大駕駛輔助功能全面優化，使全速域的「ACC主動車距控制定速巡航系統」以及「PCB預防碰撞自動煞車系統」擁有更細膩安全的車輛動態回饋。
動力系統搭載全新調教的Subaru BOXER 2.5升缸內直噴水平對臥自然進氣引擎，具備169ps / 25.7kgm最大動力輸出，並標配的「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」，以及「X-MODE雙模式動力控制系統」，足以應付更多元路況需求。全新Outback已報出建議售價為159.8萬元，預售價則為149.8萬元，，預計將於第二季陸續交車。
 
【All-New Outback預接單售價】
車型
 建議售價
 尊榮體驗價
 重點新增配備
All-New Outback 2.5i-T EyeSight
 159.8萬元
 149.8萬元
 EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統DMS駕駛狀態監控系統
8顆SRS安全輔助氣囊(新增副駕駛座墊氣囊)
SGP全球模組化底盤
11.6吋智慧影音系統
Harman Kardon 12支揚聲器
Nappa頂級皮革座椅
免觸控電動尾門LOGO感應開關
*尊榮體驗價公布起開放受訂，正式價格以上市發表為準，多退少不補。
*規格配備以台灣實際銷售車款為準，台灣速霸陸保留最終更動之權利。
Subaru汽車客戶滿意中心(CSC)提供顧客諮詢、購車服務滿意度調查，及顧客意見追蹤處理等各項服務，歡迎致電客戶服務專線0800-486-168，我們將有專員接聽為您竭誠服務。
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