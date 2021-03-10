Subaru全新大改款休旅Outback上市前，國道無偽裝捕獲！

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全新Outback同樣是以SGP全球模組化底盤開發而來，車身尺寸再放大，提供更為寬闊的車廂空間，並將優先導入「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」至台灣市場，新增「LCF車道維持置中系統」與「AES 緊急自動轉向輔助系統」兩大全新功能，同時將既有的六大駕駛輔助功能全面優化，使全速域的「ACC主動車距控制定速巡航系統」以及「PCB預防碰撞自動煞車系統」擁有更細膩安全的車輛動態回饋。
動力系統搭載全新調教的Subaru BOXER 2.5升缸內直噴水平對臥自然進氣引擎，具備169ps / 25.7kgm最大動力輸出，並標配的「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」，以及「X-MODE雙模式動力控制系統」，足以應付更多元路況需求。全新Outback已報出建議售價為159.8萬元，預售價則為149.8萬元，，預計將於第二季陸續交車。 【All-New Outback預接單售價】
|車型
|建議售價
|尊榮體驗價
|重點新增配備
|All-New Outback 2.5i-T EyeSight
|159.8萬元
|149.8萬元
|EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統DMS駕駛狀態監控系統 8顆SRS安全輔助氣囊(新增副駕駛座墊氣囊) SGP全球模組化底盤 11.6吋智慧影音系統 Harman Kardon 12支揚聲器 Nappa頂級皮革座椅 免觸控電動尾門LOGO感應開關