特企／社長大人作詞作曲新主張　年輕人就要「有膽亮」

VEGA X 持修 聯手放閃 為年輕發聲

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SYM特別邀請金曲新人王-持修，成為VEGA 125的年度發聲人，更邀請持修親自作詞作曲，唱出VEGA 與年輕世代的自我意念，持修獨特的氣質與敢做自己的態度，在創作中貼切地描繪出整個Z世代的心聲，態度面上與VEGA 125完美契合，兩方首度攜手合作，透過持修，將VEGA 125「有膽亮」的精神傳遞出去，3月份將帶來SYM VEGA X 持修驚喜之作以及一系列的企劃和活動，敬請大家期待。

SYM VEGA勇敢做自己 就是有膽亮

VEGA 125是一款能詮釋年輕世代精神的車款，從本身車名意義－源自天琴座中最亮的織女星，呼應到SLOGAN「有膽亮」，期望他們在人生的道路上專注、勇敢地做自己。而 VEGA發聲人持修本身，為了音樂不惜放棄台大的學歷甚至最後休學，不在乎世俗的社會期望，堅持做自己喜愛事物的精神，並且始終保有個人信念，不因外在變化而迷失自我，如此有膽量正與VEGA不謀而合，因此本次邀請持修來與VEGA聯手相輔相成帶出「忠於自我，保持前進」的訴求，發揮彼此影響力帶給更多人有做自己的勇氣與力量。

VEGA 125全新改款 新主題展現態度

今年VEGA 125改款的部分，除了造型小風鏡，在外觀上更替原本獨特外型再添個性，推出以「小宇宙 有膽亮」為主題的全新車色風格，這次主題扣緊VEGA 125本身核心，意味著堅持自己喜愛，在屬於自己的小宇宙裡，勇敢發光發亮。而主題下共有三款新色：

星際獨白(全白)：

無論這片星際上，是否存在同樣頻率的電波，都堅持活出專屬自己的小宇宙。

灰我主流（灰∕淺藍-消光）：

從「非主流」到「我主流」的自信，雖然是尚未被注意的灰色地帶，但依舊也有耀眼的存在。

無畏夜黑（黑∕黑-消光）：

四周越黑我越亮，展現無所畏懼、敢活出自己模樣的精神態度。

在外觀上不只新色的登場，更搭配以宇宙星雲、星座為概念的貼飾主題，讓整體車款更富有意象與層次。同時SYM秉持著「安全第一」的理念，推出ABS / CBS 2.0兩種規格的版本，讓消費者在騎乘上能夠兼顧個性時尚與安全。

有膽閃亮，首購優惠

VEGA 125 ABS

1. 閃耀購車金8,000元 (SYM ABS補助4,000元+加碼購車金4,000元，皆電匯)

2. 汰舊換新最高補助15,300元

3. 再享24期0利率(現金與分期同價)

(汰舊換新15,300元=三陽ABS補助4,000元(電匯)+閃耀購車金4,000(電匯)+政府汰舊換新七期車補助3,000元+政府汰舊換新貨物稅減免4,000元+廢車回收300元)

VEGA 125 CBS

1. 閃耀購車金4,000元(電匯)

2. 汰舊換新最高補助11,300元

3. 再享24期0利率(現金與分期同價)

(汰舊換新11,300元=閃耀購車金4,000(電匯)+政府汰舊換新七期車補助3,000元+政府汰舊換新貨物稅減免4,000元+廢車回收300元)

* 活動時間：3/2~3/31。SYM有權修改活動，詳情以官網公告活動結束日為準。

* 政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元，是否予以補助仍以屆時政府公告為準。