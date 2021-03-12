房市／5年投近百億建設安平 吸引外地客
財經中心/綜合報導
2021-03-12 18:30:00
台南市府、港務公司等公民營機構預計未來5年內投注百億經費建設安平港區，發展觀光與商業。在地房仲業者指出，安平的區位條件本就能吸引外地客購置觀光度假宅，也有換屋或喜愛臨海居住氛圍在地客買進；若持續投注資源，可望吸引更多買方目光，形成區域發展的正向循環。
台南市政府與港務公司共同推動安平港「北觀光、南自貿」雙發展主軸，根據市府最新資料顯示，未來5年中，將由市政府投入10.7億，公民營機構投資84.5億，總計約95.2億經費，完成安平港水岸複合觀光遊憩區、漁光島沙灘基礎設施、三鯤鯓觀光遊憩商業區招商、安平港國際遊艇城等開發。信義房屋安平店店長呂浩廷表示，安平本身區位條件是一個「複合型」的區域，涵蓋的機能、條件相當廣泛，包括住宅區、知名觀光景點，也是台南市政府所在的機關樞紐。也因此，雖然安平面積不大，但若持續有資源投入，勢必能夠帶動觀光發展，吸引更多休閒人口，甚至進而提高移入居住的意願；而當人潮增加，官方也會針對交通等硬體建設加以改善，「成為正向循環」。呂浩廷進一步說明，安平目前的房市買盤主要受兩股力道支撐，首先是在地換屋族，因安平是全台少數融合「重劃區、港灣海景、文化觀光」特色的區域，擁有重劃區整齊街廓，以及市政府、學校、公園等機關和設施等條件，居住品質佳，加上近年新建的大樓多是中大坪數建案，能夠符合需求；亦有部分喜歡「臨海」居住氛圍的在地客，也會被安平的條件吸引。其次，則是外地客到安平購置觀光度假宅。呂浩廷說，相較全台灣其他縣市「海景第一排」的房價，安平第一排新大樓單價約落在25至30萬左右，換算成總價帶，中大坪數物件約需3000至4000萬，但也有部分建商推出2至3房產品，總價約介於600至1500萬，相對是容易負擔的價格，因此能夠獲得外地客青睞。