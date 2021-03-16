林月雲嘆「萬般皆是命」　美女作家一篇文痛打小三臉

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欣西亞今（16日）發文談林月雲小三風波，她表示，大家都認為林說的那句話，理應出自遭受背叛的正宮之口，「但現在小三也嚷嚷起自己是『半點不由人』，處境也是萬般無奈，這就忍不住讓大家想問：妳究竟是哪裡莫可奈何？」諮詢經驗豐富的欣西亞，透露第三者的心聲都是，「人心畢竟是肉做的，當愛上一個人，就無法對他狠心，因為這樣就是對自己殘忍」、「人性也都是自私的，做不到對自己殘忍，那也只能對不起正宮，所以很無奈，她也不想如此。」所以結論就會覺得萬般皆是命，萬般不由人，「那是因為她們自認愛上了。」對此，欣西亞想跟有一樣想法的小三說：「『自己舖的床自己睡』（英文原句是：You’ve made your own bed, now lie on it.）就算深陷在愛情裡，再怎麼覺得多無力、多無奈，妳終究不是名正言順的那一個，在世人眼中，妳也永遠不是會身家清白、正正經經的女人。」欣西亞表示：「能為了愛不顧一切，甚至對錯不分、道德不顧、對別人侵門踏戶，那就別奢望大家會對妳以禮相待，再自認如何身不由己，錯事終究還是做了，既然有做錯，被檢討剛好，尤其，這一切都是自己選的，怪不得任何人。」文末，欣西亞直言，沒有一個愛情是美好到值得讓人自毀名節，也沒有一個男人偉大到值得讓女人身敗名裂，「當妳自重自愛自信，那麼，男人和愛情，兩個就只是一個普通的玩意兒，沒什麼了不起。」（編輯：楊穎軒）