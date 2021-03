林月雲嘆「萬般皆是命」　美女作家一篇文痛打小三臉

林月雲在陸綜《婆婆和媽媽》自提過往不倫戀,與女兒侯佩岑淚眼相對,傳出母女倆錄影酬勞達上千萬,節目播出後被輿論罵翻,連帶讓林月雲當年那句

「萬般皆是命,半點不由人」再度挑起大眾怨氣。對於林月雲的哀嘆,兩性作家欣西亞

忍不住問:「妳究竟是哪裡莫可奈何?」

▲▼林月雲(上圖)、侯佩岑在節目上真情告白。(圖/芒果tv)

欣西亞今(16日)發文談林月雲小三風波,她表示,大家都認為林說的那句話,理應出自遭受背叛的正宮之口,「

但現在小三也嚷嚷起自己是『半點不由人』,處境也是萬般無奈,這就忍不住讓大家想問:妳究竟是哪裡莫可奈何?」

欣西亞,透露第三者的心聲都是,「

欣西亞想跟有一樣想法的小三說:「『

自己舖的床自己睡』(英文原句是:You’ve made your own bed, now lie on it.)就算深陷在愛情裡,再怎麼覺得多無力、多無奈,妳終究不是名正言順的那一個,在世人眼中,妳也永遠不是會身家清白、正正經經的女人。

欣西亞表示:「

能為了愛不顧一切,甚至對錯不分、道德不顧、對別人侵門踏戶,那就別奢望大家會對妳以禮相待,再自認如何身不由己,錯事終究還是做了,既然有做錯,被檢討剛好,尤其,這一切都是自己選的,怪不得任何人。」

欣西亞直言,

▲林月雲(左)重提黑歷史,女兒侯佩岑遭波及。(圖/婆婆和媽媽微博)

▲欣西亞談林月雲小三風波。(圖/欣西亞臉書)

× ▲欣西亞談林月雲小三風波。(圖/欣西亞臉書)

▲欣西亞全文。(圖/欣西亞臉書)