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林月雲嘆「萬般皆是命」　美女作家一篇文痛打小三臉

娛樂中心／綜合報導

2021-03-16 17:52:06

▲林月雲（右圖左）、侯佩岑上節目發言引發爭議。（圖／侯佩岑IG）
▲林月雲（右圖左）、侯佩岑上節目發言引發爭議。（圖／侯佩岑IG）
林月雲在陸綜《婆婆和媽媽》自提過往不倫戀，與女兒侯佩岑淚眼相對，傳出母女倆錄影酬勞達上千萬，節目播出後被輿論罵翻，連帶讓林月雲當年那句「萬般皆是命，半點不由人」再度挑起大眾怨氣。對於林月雲的哀嘆，兩性作家欣西亞忍不住問：「妳究竟是哪裡莫可奈何？」
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▲▼侯佩岑（上圖）、林月雲在節目上真情告白。（圖／芒果tv）
▲▼林月雲（上圖）、侯佩岑在節目上真情告白。（圖／芒果tv）
▲▼侯佩岑（上圖）、林月雲在節目上真情告白。（圖／芒果tv）
欣西亞今（16日）發文談林月雲小三風波，她表示，大家都認為林說的那句話，理應出自遭受背叛的正宮之口，「但現在小三也嚷嚷起自己是『半點不由人』，處境也是萬般無奈，這就忍不住讓大家想問：妳究竟是哪裡莫可奈何？」
諮詢經驗豐富的欣西亞，透露第三者的心聲都是，「人心畢竟是肉做的，當愛上一個人，就無法對他狠心，因為這樣就是對自己殘忍」、「人性也都是自私的，做不到對自己殘忍，那也只能對不起正宮，所以很無奈，她也不想如此。」所以結論就會覺得萬般皆是命，萬般不由人，「那是因為她們自認愛上了。」
對此，欣西亞想跟有一樣想法的小三說：「『自己舖的床自己睡』（英文原句是：You’ve made your own bed, now lie on it.）就算深陷在愛情裡，再怎麼覺得多無力、多無奈，妳終究不是名正言順的那一個，在世人眼中，妳也永遠不是會身家清白、正正經經的女人。
欣西亞表示：「能為了愛不顧一切，甚至對錯不分、道德不顧、對別人侵門踏戶，那就別奢望大家會對妳以禮相待，再自認如何身不由己，錯事終究還是做了，既然有做錯，被檢討剛好，尤其，這一切都是自己選的，怪不得任何人。」
文末，欣西亞直言，沒有一個愛情是美好到值得讓人自毀名節，也沒有一個男人偉大到值得讓女人身敗名裂，「當妳自重自愛自信，那麼，男人和愛情，兩個就只是一個普通的玩意兒，沒什麼了不起。」（編輯：楊穎軒）
▲▼林月雲重提黑歷史，女兒侯佩岑（右圖）遭波及。（圖／婆婆和媽媽微博、芒果tv、侯佩岑臉書）
▲林月雲（左）重提黑歷史，女兒侯佩岑遭波及。（圖／婆婆和媽媽微博）
▲欣西亞談林月雲小三風波。（圖／欣西亞臉書）
▲欣西亞談林月雲小三風波。（圖／欣西亞臉書）
▲欣西亞全文。（圖／欣西亞臉書）
▲欣西亞全文。（圖／欣西亞臉書）
▲欣西亞全文。（圖／欣西亞臉書）
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