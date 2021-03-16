林月雲嘆「萬般皆是命」　美女作家一篇文痛打小三臉

林月雲在陸綜《婆婆和媽媽》自提過往不倫戀，與女兒侯佩岑淚眼相對，傳出母女倆錄影酬勞達上千萬，節目播出後被輿論罵翻，連帶讓林月雲當年那句

「萬般皆是命，半點不由人」再度挑起大眾怨氣。對於林月雲的哀嘆，兩性作家欣西亞

忍不住問：「妳究竟是哪裡莫可奈何？」

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▲▼林月雲（上圖）、侯佩岑在節目上真情告白。（圖／芒果tv）

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欣西亞今（16日）發文談林月雲小三風波，她表示，大家都認為林說的那句話，理應出自遭受背叛的正宮之口，「

但現在小三也嚷嚷起自己是『半點不由人』，處境也是萬般無奈，這就忍不住讓大家想問：妳究竟是哪裡莫可奈何？」

欣西亞，透露第三者的心聲都是，「

欣西亞想跟有一樣想法的小三說：「『

自己舖的床自己睡』（英文原句是：You’ve made your own bed, now lie on it.）就算深陷在愛情裡，再怎麼覺得多無力、多無奈，妳終究不是名正言順的那一個，在世人眼中，妳也永遠不是會身家清白、正正經經的女人。

欣西亞表示：「

能為了愛不顧一切，甚至對錯不分、道德不顧、對別人侵門踏戶，那就別奢望大家會對妳以禮相待，再自認如何身不由己，錯事終究還是做了，既然有做錯，被檢討剛好，尤其，這一切都是自己選的，怪不得任何人。」

欣西亞直言，

▲林月雲（左）重提黑歷史，女兒侯佩岑遭波及。（圖／婆婆和媽媽微博）

× ▲林月雲（左）重提黑歷史，女兒侯佩岑遭波及。（圖／婆婆和媽媽微博）

▲欣西亞談林月雲小三風波。（圖／欣西亞臉書）

× ▲欣西亞談林月雲小三風波。（圖／欣西亞臉書）

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▲欣西亞全文。（圖／欣西亞臉書）