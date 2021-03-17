最後一年？淡水紫藤咖啡園一夜紫爆！提前3/13開放賞花快把握

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圖/[email protected]淡水紫藤咖啡園是台灣最大的紫藤花園，分為一店屯山園區及二店水源園區，一店有有四尊可愛的摩艾石像，而二店的園區較大，園主多次與日本園藝人員技術交流，創造出獨特的紫藤樹，並擁有全台最長的紫色浪漫步道，更是唯一被日本認可的紫藤園。
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圖/[email protected]淡水紫藤咖啡園內紫藤皆種植30年以上，一年一度的參觀機會，總是吸引大批人潮，連續好幾年的虧損，讓園主計畫賣掉紫藤樹，因此今年很有可能是最後一年開放參觀，提醒大家拍照之餘記得愛護紫藤，勿隨意觸碰破壞。淡水紫藤咖啡園 一店屯山園區地址｜新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近屯山國小)營業時間｜08:00-18:00入園清潔費｜$300元/人 (禁止攜帶寵物及外食)淡水紫藤咖啡園 二店水源園區地址｜新北市淡水區竹圍子9之1號 （近天元宮、北新醫院）營業時間｜08:00-18:00入園清潔費｜$300元/人 (可攜帶寵物及外食)
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