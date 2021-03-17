後霸氣外露的溫柔家庭號─Honda Odyssey卓越版七人座試駕

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小改款Odyssey最顯眼的改變，就是換上了全新的大面積水箱護罩，同時將其位置與引擎蓋位置都略為拉高，由原本較低斜的車頭造型向上提升長車頭樣式，並以家族地飛翼式飾板搭配薄型化大燈將視覺感受巷兩側擴張，讓整輛車更具日式頂級VIP Ven霸氣；車尾則是採用更進化的LED導光型尾燈組，搭配鍍鉻的後牌照飾條與保險桿飾條，增添些許科技感，另外，本次試駕的七人座登峰版亦標準配備「LED前後序列式方向燈」及「ACL轉向輔助照明燈」，算是更上潮流的新配備。
除了外觀的明顯改變，座艙內部份，中控台也在換裝日本原廠設計之「8吋觸控式多功能主機 (附車輛自主化設定功能) 」後，將該主機改為時下流行的懸浮式設計，因此連同中控台與方向盤造型皆經過重新設計，副駕駛前手套箱上方也多了隱藏置物空間，以及在駕駛座出風口前新增伸縮置杯架，以增加收納便利性，另外，儀錶板中也升級7吋「TFT彩色液晶儀表」，提升辨識性。其中全新的多功能主機，操作介面全面更新升級，介面中將所有功能以表格化整齊排列，搭配兩側輔助按鍵，比起前一代系統可說是使用便利性可說是大幅進步，終於不用再搭配方向盤快捷鍵猜功能，可說是小改款Odyssey最讓我感到滿意的改變，另外，這回也納入了Apple CarPlay / Android Auto手機連結功能，同樣是跟上了當前數位化的腳步。
至於在座椅配置部分，基本上是延續原有設計，其中第二排同樣配置原廠稱為「極」的尊榮座椅，具有椅背角度與前後滑移調整功能，以及獨有的肩部角度調整，厚實的泡棉與皮革包覆，加上腿靠，可以說是類似車款所有座椅中，數一數二好坐的，而第三排也同樣有著完整第三人乘坐空間，無論腿部空間或椅背的調整舒適性，以及頭枕部分都沒有被犧牲，具備一定水準的乘坐感；同時，小改款Odyssey使用更進化的隔音材質，新增「Honda專利聲學共振減噪鋁合金輪圈」及高級車專用之「四門雙層隔音玻璃」，以提升車室静肅性。
而在小改款Odyssey還增加了幾項便利配備，例如：大家喊了很久的感應式電動尾門〈登峰版〉，以及「Reservation Lock預約上鎖」功能與「Walk-Away Lock離開立刻上鎖」，其中「Reservation Lock預約上鎖」功能，是當人員下車後，駕駛者可在電動側滑門仍在做動時，先按壓前門把手上的上鎖按鈕，將車門預約上鎖，當滑門關閉後就會自動上鎖，就不需要等到滑門完全關閉後再進行上鎖，也不用擔心忘了按遙控器上鎖，算是相當創新的設計。
動力系統部分，則維持原來設定，搭載2.4升自然進氣引擎，可輸出175ps最大馬力與23kgm最大扭力，搭配可模擬七速變檔之CVT變速系統，動力數據不算突出，但整體動能輸出平順且足敷使用，操駕上則是維持Honda一貫好上手的特色，即便尺碼較一般房車大，也不需要花太多時間即可適應，寬闊的視野也為駕駛判位上有所加分。
安全配備方面，除了將「Honda SENSING 智慧安全主動防護系統」、「RSR後座提醒系統」列為標準配備，試駕的登峰版再增配「BSI 盲點偵測警示系統」、「CTM 倒車預警顯示輔助系統」、「PSS駐車雷達系統(附影像指示) 」、「MVCS環景影像輔助系統」，及可支援路邊停車、倒車入庫、路邊停車出格之「主動式自動停車輔助系統」等主動安全配備，安全性再次提升。另外還加了一套所謂的RSR後座提醒系統，當駕駛熄火後，儀錶就會出現警示，提醒駕駛再一次確認後座是否還有乘客或寵物，以避免類似兒童或寵物被鎖在車內的憾事發生。
小改Odyssey自外至內都有顯而易見的改變，配備也增加了不少，但是在價格上也著實的反應成本，因此試駕的頂規登峰版七人座車型，建議售價也來到了179.9萬，比改款前的APEX版車型整整多了10.1萬，比起近期許多全新世代大改款車幾乎是配備加滿檔後以原價或略漲個三、五萬內的方式上市銷售來看，Honda Taiwan在小改款Odyssey上的價格提升幅度可說是相對大很多的，對自家的產品力顯然是非常有信心，而在上市前的預售期間也以接了超過1000張訂單，似乎也反映出消費者並沒有受到價格上漲所影響，但蜜月期過後，Odyssey的銷售狀況能維持多久，就有待時間考驗了。
|Honda Odyssey登峰版七人座
|長寬高(mm)
|4845/1820/1710
|軸距(mm)
|2900
|車重(kg)
|1892
|引擎型式
|L4 i-VTEC 自然進氣
|排氣量(c.c.)
|2356
|最大馬力(hp/rpm)
|175/6200
|最大扭力(kgm/rpm)
|23.0/4000
|變速系統
|模擬七速CVT
|傳動型式
|前置前驅
|前懸吊
|麥花臣
|後懸吊
|H型扭力桿
|輪胎尺寸
|225/50R18
|平均油耗(km/l)
|12.9
|售價(萬元)
|179.9