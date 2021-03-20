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影／5招遠距離情侶必學　異地戀台韓情侶秘訣大公開

影像中心/綜合報導

2021-03-20 10:00:00

遠距離情侶必學五招
▲ 遠距離愛情是異地戀情侶的必修學分。 (圖／순유키SOONYUKI 授權)
和另一半是異地戀該怎麼辦？疫情時代下，如果是分隔兩地的情侶，經常因為遠距離無法碰面而吵架發生爭執，究竟該怎麼談遠距離戀愛呢？Youtube頻道「순유키SOONYUKI」淳由及Yoki，分享情侶分別居住兩地時，情侶應該要注意的五大要點。
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★1：兩人要有共同目標
Yoki分享有共同目標和想法，情侶兩人比較不會爭吵，同時也要將自己的想法告訴對方，透過互相溝通減少彼此想法上的差異，才能避免情侶間的摩擦。
▲情侶間需要有共同目標
▲情侶間需要有共同目標。　(圖／순유키SOONYUKI 授權)
★2：信任的重要性
建立起情侶間的信任關係也是每對情侶必做的功課。主動分享日常所發生的事情，除了可以讓另一半知道自己的生活之外，也能減少不信任感或被質疑的機會。
★3：互相聯絡
情侶間互相聯絡是每對情侶都會做的事情，但如果沒辦法即時回覆另一半的訊息，也要提早在事情之前或是在結束之後，向對方說明原因，避免讓另一半擔心。
★4：專注自己眼前的事
情侶之間可能會不分晝夜地想與另一半聯繫，但是常常因為這樣，反而在相處上造成反效果，淳由分享情侶可以平衡自己的日常與對方相處的時間，在疫情時代下更應該堅持這樣做。
★5：正面的思考
保持樂觀的想法，情侶間很容易受到另一半影響，如果因為情緒或是心情影響了對方，可能會造成惡性循環，但如果能保持正向的態度，也能在另一半心情不佳時改善對方的心境。
▲正向樂觀的心態，也能讓另一半一起變好
▲正向樂觀的心態，也能讓另一半一起變好。　(圖／순유키SOONYUKI 授權)
 
淳由及Yoki兩人也補充上述這些事情，情侶間不能只有單一個人做，要兩個人共同維持，才能戰勝遠距離喔！（影音編輯：張鈞瑞）
 
 
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