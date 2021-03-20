NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

黑豹獲救自認是「家貓」　與羅威納變好友：牠是我麻吉！

文/寵毛網

2021-03-20 20:00:00

黑豹獲救自認是「家貓」　與羅威納變好友：牠是我麻吉！
▲黑豹「露娜」與羅威納犬「凡薩」是一對跨種族好朋友（圖／IG @luna_the_pantera）
這跟家貓沒什麼兩樣啊！西伯利亞地區一間動物園裡有一隻小黑豹，出生沒多久不知為何原因被母豹拋棄，由於牠極需特別照顧，動物園找到一名有飼養大貓經驗的女子照顧牠，沒想到牠竟然與一隻羅威納犬變成好朋友！
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小黑豹露娜在出生後七天被母豹遺棄，動物園緊急找來一名有飼養大貓經驗的女子幫忙照顧（圖／IG
▲小黑豹露娜在出生後七天被母豹遺棄，動物園緊急找來一名有飼養大貓經驗的女子幫忙照顧（圖／IG @luna_the_pantera）
▲基於種種因素與無法野放的考量，園方決定讓女子將露娜帶回家飼養，而家裡的大狗凡薩一見到露娜就很喜歡牠（圖／IG
▲基於種種因素與無法野放的考量，園方決定讓女子將露娜帶回家飼養，而家裡的大狗凡薩一見到露娜就很喜歡牠（圖／IG @luna_the_pantera）
這隻小黑豹叫做「Luna露娜」，出生七天後母豹不知何故竟然開始拒絕餵牠，動物園員工發現小露娜被拋棄後，緊急找到一名有過大貓飼養經驗的女子代為照顧，她發現小露娜有健康上的問題需要專人看顧，基於種種原因與考量，園方最後讓女子「收編」露娜，從那時起露娜就變成「家貓」。小露娜需要特殊的維生素與飲食習慣來改善牠的體力，而牠的新馬麻也知道該如何做才能讓牠健康地成長，不過馬麻卻萬萬沒想到小露娜竟然會與一隻大狗變成好朋友！
▲露娜成長過程都有溫柔的凡薩陪伴，漸漸地變成彼此最好的朋友，牠們常常一起外出旅行（圖／IG
▲露娜成長過程都有溫柔的凡薩陪伴，漸漸地變成彼此最好的朋友，牠們常常一起外出旅行（圖／IG @luna_the_pantera）
▲無論是登山健走（圖／IG
▲無論是登山健走（圖／IG @luna_the_pantera）
▲或是雪地裡嬉戲，一貓一狗總是互相陪伴（圖／IG
▲或是雪地裡嬉戲，一貓一狗總是互相陪伴（圖／IG @luna_the_pantera）
 
除了露娜以外，馬麻的家裡還飼養一隻壯碩的羅威納犬「Venza凡薩」，凡薩一開始看見小露娜就感到非常好奇，熱情的牠不斷想要接近小露娜，雖然露娜一開始有些懼怕，但是漸漸地發現這個「大塊頭」對自己很溫柔，很快地露娜就跟凡薩變成好朋友。當露娜開始展現活潑個性時，一「貓」一狗總是一起玩耍一起旅行，感情好到讓人羨慕！馬麻表示雖然露娜看似很像家貓，但仍然保有野性，因為健康因素無法野放才帶在身邊，沒有相關專業知識千萬不要嘗試飼養，如果大家喜歡這對跨種族同伴，不妨去追蹤一下露娜的IG帳號就好囉，現在來看一段牠們的影片囉！（編輯：陳珮瑜）
 
關鍵字

NOW民調中心

您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

因為疫情，台灣邊境管制已經超過1年了，放開帛琉旅遊泡泡，你會想嘗試嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.97%61.03%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
28.57%71.43%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.45%19.55%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
2.94%97.06%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀