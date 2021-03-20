黑豹獲救自認是「家貓」 與羅威納變好友：牠是我麻吉！
文/寵毛網
2021-03-20 20:00:00
這跟家貓沒什麼兩樣啊！西伯利亞地區一間動物園裡有一隻小黑豹，出生沒多久不知為何原因被母豹拋棄，由於牠極需特別照顧，動物園找到一名有飼養大貓經驗的女子照顧牠，沒想到牠竟然與一隻羅威納犬變成好朋友！
這隻小黑豹叫做「Luna露娜」，出生七天後母豹不知何故竟然開始拒絕餵牠，動物園員工發現小露娜被拋棄後，緊急找到一名有過大貓飼養經驗的女子代為照顧，她發現小露娜有健康上的問題需要專人看顧，基於種種原因與考量，園方最後讓女子「收編」露娜，從那時起露娜就變成「家貓」。小露娜需要特殊的維生素與飲食習慣來改善牠的體力，而牠的新馬麻也知道該如何做才能讓牠健康地成長，不過馬麻卻萬萬沒想到小露娜竟然會與一隻大狗變成好朋友！ 除了露娜以外，馬麻的家裡還飼養一隻壯碩的羅威納犬「Venza凡薩」，凡薩一開始看見小露娜就感到非常好奇，熱情的牠不斷想要接近小露娜，雖然露娜一開始有些懼怕，但是漸漸地發現這個「大塊頭」對自己很溫柔，很快地露娜就跟凡薩變成好朋友。當露娜開始展現活潑個性時，一「貓」一狗總是一起玩耍一起旅行，感情好到讓人羨慕！馬麻表示雖然露娜看似很像家貓，但仍然保有野性，因為健康因素無法野放才帶在身邊，沒有相關專業知識千萬不要嘗試飼養，如果大家喜歡這對跨種族同伴，不妨去追蹤一下露娜的IG帳號就好囉，現在來看一段牠們的影片囉！（編輯：陳珮瑜）