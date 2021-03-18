鬆弛救星！超能電漿縮皮抽脂精雕 打造緊緻體態超有感
健康醫療網
2021-03-18 18:01:01
【健康醫療網／記者林渝樺報導】擁有緊實曼妙的身材是許多女性夢寐以求的，因為老化、快速減重、懷孕或抽脂後所產生的皮膚鬆弛，不論是下臉龐輪廓線、雙下巴、火雞脖、前後副乳、蝴蝶袖、腰腹脂肪多、肚皮鬆垮、大小腿肉肉等問題，一旦身材變形要想恢復美麗曲線是難上加難，所幸醫學新科技推陳出新，劃時代鬆弛救星，超能電漿出現，正式宣告終結鬆弛。
超能電漿新技術 收縮皮膚促進緊實 避免切皮手術以往針對產後鬆弛或快速減重後的皮膚鬆弛可藉由電波或音波拉皮幫助緊實，較嚴重者需要進行腹部拉皮、手臂拉皮或大腿拉皮等手術來切皮改善。切皮手術效果雖明顯卻會留下很大的傷口與驚人的長疤痕令人卻步。過度肥胖可經由抽脂手術來移除多餘脂肪，然抽脂術後產生的皮膚鬆弛與凹凸不平也是蠻多人在意的地方，對於愛美的女性來說「很難接受」。知名整形外科診所院長林敬鈞醫師表示，為此新引進超能電漿可供選擇，超能電漿是微創縮皮手術，微小傷口恢復快速，想要打造美麗身材，妳也做得到！
告別肌膚鬆弛 緊實效果超有感整形外科診所醫師說明，超能電漿利用獨特的氦氣電漿技術在1秒內將溫度迅速提升到治療溫度85度，收縮緊緻皮下的纖維中膈層，有效刺激肌膚彈性蛋白產生約60%收縮，使表皮組織達到收縮緊實的功效。超能電漿同步利用氦氣急速冷卻降溫技術，控制手術過程中體表溫度小於41度，以確保周圍肌膚不燙傷，大幅降低術後疼痛感，手術非常安全。此外超能電漿具備360度電漿彈跳效應，避免重複作用，可零死角地作用於全身鬆弛的部位，收縮緊實超有感。林敬鈞醫師表示，「如果想改善鬆弛問題，不想留下深長的疤痕，超能電漿縮皮手術是一個好選擇。」
超能電漿新科技 搭配抽脂可精雕理想體態超能電漿縮皮手術是一種新型微創手術，只需0.2公分微小切口就能達到縮皮緊緻的功效，恢復期快速，可施作於手臂、腰腹、大腿內側、副乳、臉部、雙下巴等鬆弛部位，國外已有使用約6年左右的經驗，無明顯併發症發生。術後無需拆線，不用擔心術後留下明顯疤痕，只需穿著塑身衣幫助塑形，加速組織密合。林敬鈞院長提到，門診常見許多產後媽媽因為妊娠紋、產後肥胖、產後鬆弛來求診，透過超能電漿緊實收縮，緊緻效果超有感，改善妊娠紋，恢復美麗自信。
客製化美感需求 量身規劃設計為了能達到絕佳的體態雕塑效果，對於脂肪較厚多者，林敬鈞醫師建議，可進行「複合式電漿抽脂」，利用超能電漿搭配威塑抽脂同步手術，效果更好；若是單純皮膚鬆弛者，單獨使用超能電漿緊緻縮皮手術可以達到很好的效果，維持時間長久。療程依患者需求量身定製設計，幫產後鬆弛大量減重後鬆弛的愛美女性找回自信。身為台灣區種子教官的林敬鈞院長提醒，愛美的女性們，手術前務必慎選合格專業的醫療院所，減少不必要的風險，並於術後配合運動、瑜珈等，維持曼妙身材。資料來源：健康醫療網 鬆弛救星！超能電漿縮皮抽脂精雕 打造緊緻體態超有感健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊