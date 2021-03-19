特企／頂級機能風面紙　舒潔創新推出鼻不適族群專用面紙

面紙吹起頂級機能風 全新【舒潔雪潤舒鼻面紙】 療癒柔滑No.1秀秀敏弱鼻

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市面上面紙產品百百種，與眾不同才能創造記憶點與買氣! 持續在產品特色與行銷手法上推陳出新的家紙領導品牌舒潔，再度創新出招，啟動面紙類產品頂級機能風！針對廣大過敏與鼻不適人口，不僅巨資打造柔滑舒緩【0摩擦】的舒鼻款機能面紙，在溝通行銷上也大手筆找來新生代人氣創作才子婁峻碩，首度跨界合作廣告單曲，結合婁峻碩擅長的嘻哈風格、動感節奏與洗腦歌詞，廣告MV自3月中在 youtube、FB、IG等舒潔社群頻道 (https://youtu.be/fJWuf2NFxMM) 上線以來，持續吸引眾多粉絲關注，快速引發高人氣討論!

人氣紅不讓的婁峻碩，首度跨界與面紙龍頭品牌合作，由於面紙是每天都會接觸到的用品，加上身邊許多友人都曾有鼻不適或過敏困擾，讓他對這次跨界合作特別有感，寫歌時靈感大爆發，順利創作出首支以面紙為主題的超洗腦作品，「Yo Sharon 擤擤吧~ 醒醒吧 Sharon，擤擤吧 輕輕的 雪潤一下，把面紙確認一下，別讓鼻子擤出B-Box…」這首新曲以創意Kuso方式描寫深受鼻過敏困擾的女生Sharon，在圖書館不斷擤鼻子擤出B-Box節奏的窘況，幸好婁峻碩及時現身推薦面紙界超柔滑新星—舒潔雪潤舒鼻面紙，女孩才擺脫頻頻擤鼻困擾，歌曲節奏輕快，讓人一聽就忍不住跟著哼唱。

舒潔品牌指出，海島台灣過敏人口約占總人口七成以上，其中鼻過敏族約占百分之四十，每當季節交替時，就易出現狂打噴嚏或鼻水流不停的情況，頻繁擤鼻之下更易造成脆弱的鼻部肌膚紅腫脫皮、一碰就疼。全新「舒潔雪潤舒鼻面紙」主打『0摩擦』柔滑特性，全系列共有柔霜潤澤與薄荷舒涼兩款選擇，其中柔霜潤澤款之下 有適合隨身攜帶的袖珍包面紙及居家用盒裝面紙；可舒緩鼻塞的薄荷舒涼款則有紙手帕與旅行包兩種規格；全系列產品主打蓬鬆厚實、柔軟細緻的溫和膚觸，可加倍呵護感冒或過敏期間脆弱的鼻部肌膚；柔霜潤澤款添加更多保濕滋潤成分，效果正如婁峻碩單曲中所唱:「柔滑擤過不忘！」

「舒潔雪潤舒鼻面紙」全系列產品三月份已陸續於寶雅、屈臣氏、家樂福、全聯、大潤發等各大通路上市，為慶祝新品上市，即日起於各大通路陸續推出袖珍包與紙手帕買一送一、或盒裝面紙上市優惠價等不同促銷方案。(*各通路實際促銷期間與優惠內容依各通路店內公告為準)



