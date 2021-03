綠美丘市集強勢回歸大直！「城市輕野營市集」限時登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲城市輕野營市集 (圖|美麗華百樂園/Taipei Walker)

而目前廣場處則是有瀚寓酒店、啤酒頭釀造聯名的快閃貨櫃,讓人下班後小酌放鬆。

綠美丘X美麗華「城市輕野營市集」| Urban Camping Market

活動日期:2021/4/9~2021/4/25 期間內每逢週五、週六、週日 | Date: April 9-25, 2021

How to get there? 台北市中山區敬業三路20號,美麗華一樓廣場 | No. 20, Jingye 3rd Road, Zhongshan District, Taipei City

營業時間:預計每日下午2點到9點 | Opening time: 2-9 p.m.