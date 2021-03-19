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小改款 Volkswagen Tiguan 109.8 萬起，性能版 Tiguan R 預售價曝光

2GameSome - 有車賞

2021-03-19 22:25:00

小改款 Volkswagen Tiguan 109.8 萬起，性能版 Tiguan R 預售價曝光
▲ 小改款 Volkswagen Tiguan 109.8 萬起，性能版 Tiguan R 預售價曝光
台灣福斯汽車定調 Tiguan 最完整的動力編成，提供 280 TSI、330 TSI、380 TSI 以及最大馬力 320ps 的 Tiguan R。Tiguan 280 TSI 車型搶先曝光，109.8 萬起正式上市，預計 4 月 1 日起巡迴全台指定授權展示中心開放賞車。台灣福斯汽車同步啟動 Tiguan 330 TSI、380 TSI及 Tiguan R 預售方案，並且將於 4 月中下旬正式發表。
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Tiguan 提供全新車色「星輝閻夜藍」、「星砂海豚灰」與「星際月岩灰」，10.25 吋全邏輯數位化儀表和第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統（MIB3）搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵／手勢控制功能，再加上原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto與 無線 Apple CarPlay）、Harman Kardon 環繞音響系統和擁有 30 色彩變化的車室氛圍燈等豐富科技都將列入配備清單。
Tiguan 全車系標配 7 具 SRS 氣囊和 IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，280 TSI Elegance 以上車型更具備 Level 2等級安全科技防護，包含全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統（前方及後方偵測）、RTA後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、Emergency Assist 緊急待援輔助系統和 Area View 360 度環景顯示等多項先進主被動安全防護； Tiguan更首增 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，按下 Travel Assist 快捷按鍵，一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統。此外，280 TSI Elegance 以上車型也將首度搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，具備多模式照明技術且光型依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化。
Tiguan 280 TSI 車型提供消費者 Life 和 Elegance 兩種選擇，動力規格上採用先進 1.5 升 EVO 引擎科技，提供最大馬力 150 ps 和最大扭力 25.5 kgm，並且具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況下，可在 1400 至 4,000 rpm 的轉速範圍內與最高時速 130 km／h 之下，引擎自動讓 2 汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，有效提升引擎燃燒效率 10%，更特別採用 OPF 抑制 NOx 氮氧化物排放，同步降低油料消耗和碳排放。
台灣福斯汽車提供 Tiguan 全車系適用 4 年新車品質保固與長里程彈性保養概念，延長至最長二年或最多 30,000 公里才需回廠進行機油更換保養，有效減輕消費者擁車成本，再加上 Tiguan 280 TSI 車型對比舊年式價格不變，而引擎、變速箱、內裝配備及數位科技皆格新進化，升級價值超過 10 萬元。
台灣福斯汽車同步針對 280TSI Elegance 車型推出外觀套裝上市優惠，消費者僅需以 3 萬（工資另計）即可升級原價近 6.5 萬的 Premium 套件（此為為台灣福斯授權經銷商售服套件，需訂購後回廠安裝），包含鍍鉻水箱護罩、前保桿飾板和後保桿鍍鉻等細部套件小幅妝點。Tiguan 280 TSI Elegance 車型於 4 月 1 日清明連假期間搶先巡迴全台指定授權展示中心開放賞車，敬請消費者洽詢台灣福斯汽車全台授權展示中心。
台灣福斯汽車也將於 4 月中正式發表 Tiguan 330 TSI、380 TSI，以及擁有最大馬力 320ps 的性能休旅 Tiguan R。
2021 年式 Tiguan 280 TSI 正式售價：

車型

新台幣建議售價

280 TSI Life（接單生產）

1,098,000元

280 TSI Elegance

1,298,000元

2021 年式 Tiguan 330TSI380 TSIR 預售價
( **交車日期依各車型而異，詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商)

車型

新台幣預售價

330 TSI Elegance Premium

1,538,000元

380 TSI R-Line Performance

1,808,000元

R

2,058,000元

（詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）
Tiguan 巡迴賞車資訊
( **台灣福斯汽車保留活動異動之權利；建議賞車前先行致電指定展示中心預約)

展示中心

地址

電話

內湖

台北市內湖區瑞光路28號

02-27939696

北投

台北市北投區大業路20號

02-28929268

敦南

台北市大安區敦化南路二段230號

02-23782255

板橋

新北市板橋區三民路一段63號

02-89511566

桃園

桃園市桃園區經國路358號

03-3268888

竹北

新竹縣竹北市自強北路205號

03-6583599

潭子

台中市潭子區中山路二段17號

04-25325177

櫻花

台中市西屯區文心路三段109號

04-23175565

嘉義

嘉義市西區博愛路二段342號

05-2910828

彰化

彰化縣花壇鄉中山路一段37號

04-7871177

永康

台南市永康區中正北路214號

06-2541577

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