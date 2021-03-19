小改款 Volkswagen Tiguan 109.8 萬起，性能版 Tiguan R 預售價曝光
2GameSome - 有車賞
2021-03-19 22:25:00
台灣福斯汽車定調 Tiguan 最完整的動力編成，提供 280 TSI、330 TSI、380 TSI 以及最大馬力 320ps 的 Tiguan R。Tiguan 280 TSI 車型搶先曝光，109.8 萬起正式上市，預計 4 月 1 日起巡迴全台指定授權展示中心開放賞車。台灣福斯汽車同步啟動 Tiguan 330 TSI、380 TSI及 Tiguan R 預售方案，並且將於 4 月中下旬正式發表。
Tiguan 提供全新車色「星輝閻夜藍」、「星砂海豚灰」與「星際月岩灰」，10.25 吋全邏輯數位化儀表和第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統（MIB3）搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵／手勢控制功能，再加上原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto與 無線 Apple CarPlay）、Harman Kardon 環繞音響系統和擁有 30 色彩變化的車室氛圍燈等豐富科技都將列入配備清單。Tiguan 全車系標配 7 具 SRS 氣囊和 IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，280 TSI Elegance 以上車型更具備 Level 2等級安全科技防護，包含全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含AEB自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統（前方及後方偵測）、RTA後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、Emergency Assist 緊急待援輔助系統和 Area View 360 度環景顯示等多項先進主被動安全防護； Tiguan更首增 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，按下 Travel Assist 快捷按鍵，一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統。此外，280 TSI Elegance 以上車型也將首度搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，具備多模式照明技術且光型依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度進行智慧變化。Tiguan 280 TSI 車型提供消費者 Life 和 Elegance 兩種選擇，動力規格上採用先進 1.5 升 EVO 引擎科技，提供最大馬力 150 ps 和最大扭力 25.5 kgm，並且具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，在動力需求較低的行駛狀況下，可在 1400 至 4,000 rpm 的轉速範圍內與最高時速 130 km／h 之下，引擎自動讓 2 汽缸的汽門機構關閉並且暫停供油，有效提升引擎燃燒效率 10%，更特別採用 OPF 抑制 NOx 氮氧化物排放，同步降低油料消耗和碳排放。台灣福斯汽車提供 Tiguan 全車系適用 4 年新車品質保固與長里程彈性保養概念，延長至最長二年或最多 30,000 公里才需回廠進行機油更換保養，有效減輕消費者擁車成本，再加上 Tiguan 280 TSI 車型對比舊年式價格不變，而引擎、變速箱、內裝配備及數位科技皆格新進化，升級價值超過 10 萬元。台灣福斯汽車同步針對 280TSI Elegance 車型推出外觀套裝上市優惠，消費者僅需以 3 萬（工資另計）即可升級原價近 6.5 萬的 Premium 套件（此為為台灣福斯授權經銷商售服套件，需訂購後回廠安裝），包含鍍鉻水箱護罩、前保桿飾板和後保桿鍍鉻等細部套件小幅妝點。Tiguan 280 TSI Elegance 車型於 4 月 1 日清明連假期間搶先巡迴全台指定授權展示中心開放賞車，敬請消費者洽詢台灣福斯汽車全台授權展示中心。台灣福斯汽車也將於 4 月中正式發表 Tiguan 330 TSI、380 TSI，以及擁有最大馬力 320ps 的性能休旅 Tiguan R。2021 年式 Tiguan 280 TSI 正式售價：
2021 年式 Tiguan 330TSI／380 TSI／R 預售價：( **交車日期依各車型而異，詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商)
車型
新台幣建議售價
|280 TSI Life（接單生產）
1,098,000元
|280 TSI Elegance
1,298,000元
（詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）Tiguan 巡迴賞車資訊 ( **台灣福斯汽車保留活動異動之權利；建議賞車前先行致電指定展示中心預約)
車型
新台幣預售價
|330 TSI Elegance Premium
1,538,000元
|380 TSI R-Line Performance
1,808,000元
|R
2,058,000元
展示中心
地址
電話
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02-27939696
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敦南
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板橋
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