▲ 正 21 年式 Mazda3 質感依舊，競爭力大加分

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我相信，預算百萬以下的消費者，對價格相對敏感。所以，就算對 Mazda3 有好感，在看到 Focus 各車型價格都更親民，尤其 Focus 80.9 萬就有 Level 2 自動駕駛輔助能力，不免會傾向 Focus 那一邊。
這一點 Mazda 看到了。所以，Mazda3 旗艦型在「正 21 年式」售價調降了 2.6 萬元，來到 92.9 萬元。 如果你是精明的消費者，會發現這數目剛好和另一熱銷中型掀背 Ford Focus ST-Line Lommel 強碰。
不可諱言，論整體車系，Mazda3 面對 Focus 還是有硬仗要打。但是，現在價格和配備差距一縮短，我覺得抉擇的難度確實有感提升。而且，先把價格擱一旁，討論掀背買家普遍最在意的「設計」、「性能」和「操控」，Mazda3 有過之無不及。
設計碰過一輪中型掀背車，我敢說 Mazda3 在設計上少有車能出其右。不是說其它車難看，是說其它車都走「帥」的路線，但 Mazda3 裡外都在「質感」和「氣質」上著墨更多。個人特別喜歡它圓潤但不失設計感的外觀，尤其旗艦型以上的 18 吋輪圈和黑色車門飾板，讓 Mazda3 除了氣質以外，又多了令人多看幾眼的細節。進入座艙，Mazda3 給人越級挑戰的感覺，整體鋪陳盡是柔軟的皮質和觸感極佳的鋁質按鍵，駕駛手握的大盤徑方向盤更給你優雅的操駕體驗。
個人認為，Mazda3 的甜蜜點是正這次降價賣的「旗艦型」。不過，如果你要讓這車的氣質更上一層，本次試駕版本「旗艦進化型」還推出黑色輪圈和「酒韻紅」內裝。黑色輪圈不是我的菜，但那酒韻紅內裝，更襯托出 Mazda3 座艙設計的層次。此外，旗艦進化型也多出 BOSE 音響系統、真皮座椅、抬頭顯示器、駕駛座八向電動調整與記憶功能；如果這些配備合你口味，也在預算範圍內，這七萬元是花得有理。
性能與操控雖然 165 匹馬力與 21.7 公斤米扭力比不上 Focus，但當你用高轉速在蜿蜒山道上奔馳，那自然進氣引擎高亢的聲浪確實令人上癮，這種體驗如今也變得難能可貴。只不過，2.0 升的稅金劣勢，是值得認真考慮的代價。操控方面，雖然刁鑽程度比不上 Focus，但也不一點也不含糊，精準度還是在標準之上。此外，貼地的懸吊行程消弭掉不少車身擺幅，對駕駛信心也是加分。
安全方面，MRCC（全速域 ACC）、CTS（車道維持）、盲點偵測等消費者最在意的配備，撇除接單生產的尊榮型，可以說是全車系標配。另外，20 年 7 月新增的尊榮安全型售價 83.9/84.9 萬元，更讓質感買家有較易入手、安全不打折扣的選擇。一點可惜的是，CTS 巡航模式車道維持僅限於 55 公里以下作動，日本市場已可更新至全速域，如果台灣也能跟進，Mazda3 戰力肯定又更高。Apple CarPlay、Android Auto 等便利功能，Mazda3 也少不了，旗艦型以上甚至提供 360 度環景輔助，而且清晰度可說是級距中最高。
整體而言，Mazda3 本就是氣質出眾的一台車，開起來要過癮也不是問題。真要說其缺點，就是相對侷促的後座及行李廂空間；可以看出 Mazda3 較偏重前座的乘坐體驗。除此之外，Mazda3 經過正 21 年式的配備新增和售價調整，讓旗艦型與 ST-Line Lommel 5D/4D 同價位，在競爭激烈的中型掀背級距中，讓買家又多了吸引人的選擇。