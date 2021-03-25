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最後一役，Nissan GT-R導入輕油電，2024年下台一鞠躬

Carture 車勢文化

2021-03-25 10:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
於市場擁有10多年資歷的Nissan GT-R，儘管有著出色性能但整體已顯得老態，並且也難以應付現今嚴苛規範，對此有消息指出GT-R將在2022年導入輕油電，並於2024年退役。
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因應未來趨勢Nissan已表示會積極研發建構電動系統，而此策略對於在市場征戰10多年的GT-R來說就面臨存亡之際，就產品面GT-R性能時至今日依舊有著出色水準與優勢，但其餘設計儘管進行多次改款工程，但整體仍無法抵抗歲月痕跡顯得過於老態。再來面臨規範集團雖能用其它電能車彌補不足之處，但噪音法規就讓GT-R不得不作出因應。對此日前則有消息指出GT-R預計於2022年推出導入48V輕油電系統車型因應，除此之外Nissan還會替GT-R推出限量20輛擁有710hp馬力的性能版本。而從48V輕油電與限量高性能版來看，GT-R都像似在做最後掙扎努力與告別，沒錯，因為有消息GT-R在推出輕油電車型後，將在2024年走向盡頭下台一鞠躬。
GT-R在市場征戰多年，整體設計都已顯得老態。
GT-R在市場征戰多年，整體設計都已顯得老態。
消息指出GT-R將於2022年推出48V輕油電車型。
消息指出GT-R將於2022年推出48V輕油電車型。
2024年GT-R應就會步入停產。
2024年GT-R應就會步入停產。

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