▲ 最美保時捷？911 Targa 792 萬元起，Heritage Design Edition 限量版同步登場

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911 Targa 4S Heritage Design Edition 全球限量 992 部，呼應內部車型代號 992。限量的 911 Targa 4S Heritage Design Edition 在復古外觀與內裝設計中結合最新世代先進科技，除推出特仕限量車型外，也運用內裝設計元素打造 Heritage Design 套件，透過保時捷個人化訂製服務（Porsche Exclusive Manufaktur）開放現行 911 車型選配。

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第一部 Heritage Design 車型以全新發表的 992 世代 911 Targa 為基礎，比照 911 Carrera 4S，搭載高科技 3.0 升雙渦輪增壓水平對臥 6 缸引擎提升動力表現，無論駕駛動態與日常實用皆顯著進化，並具備 450 PS（331 kW）的強悍動力，較前世代多出了 30 PS（22 kW）於 2,300 - 5,000 rpm 之間，最高扭力 530 Nm 較前世代車型高出 30 Nm，配備八速雙離合自手排變速箱，極速表現達 304 km/h，Launch Control 彈射起步 0 – 100 km/h 加速低於 3.6 秒。全時四驅車款增加前軸驅動力搭配保時捷循跡管理系統（PTM）賦予全新 911 Targa 4S 在各種道路條件下均更出色的循跡性。標準配備保時捷主動式懸載調整系統（PASM），可自動控制阻尼系統以確保在任何駕駛狀況下皆能達到最佳駕駛舒適性與操控性，駕駛亦可手動切換 Normal 和 Sport 兩種模式。

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而 911 Targa 4S Heritage Design Edition 除了出色性能外更在各處細節上精雕細琢，展現出保時捷車主不凡品味和風格，車色提供專屬的金屬櫻桃紅（Cherry Metallic）與其他四款車色，搭配金色盾徽展現強烈的 1950 年代復古風格；911 Targa 4S Heritage Design Edition 復古白色塗裝車頭前翼施以箭形圖案賽車元素特別引人注目，更突顯保時捷精彩的賽道歷史；後引擎蓋格柵飾以 Porsche Heritage 徽飾，造型設計類似當年 Porsche 356 達成 100,000 公里行駛紀錄所獲之獎章；當時獎章被視為優異品質保障，融合現代化視覺元素，將綴飾於 Porsche Heritage Design 車款的車尾。1963 復古盾徽分別鑲嵌於前行李廂蓋、方向盤、輪圈蓋與鑰匙，頭枕與鑰匙套也壓印經典的復古盾徽，輔以標準配備的前 20 吋、後 21 吋 Carrera Exclusive Design 輪圈與經典款式黑色煞車卡鉗，更強化經典外觀設計。

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內裝設計同樣致敬經典，專屬雙色真皮內裝，可選用酒紅（Bordeaux Red）或黑色皮革搭配沙漠米色（Atacama Beige ）OLEA Club 皮革。座椅與車門飾板採用燈心絨布料，復刻 Porsche 356 設計元素，重現 1950 年代的時尚潮流。經典的綠色暈光轉速錶與碼錶設計，搭配具孔洞的超細纖維車頂與 Exclusive Manufaktur 個人化訂製皮革飾板更展現復古情懷。車款限量序號則銘刻於儀錶板的金屬標章。

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1965 年問世的劃時代跑車級距

1965 年 9 月，Porsche 911 Targa 首度於法蘭克福車展問世，推出既非敞篷 Cabriolet 亦非硬頂Coupé，更不屬於轎車的全新 Targa 車型，當時 Porsche Targa 為全球首款配備防滾桿的高安全係數敞篷車，搭配可拆卸式車頂與可折疊後窗，創造多元駕駛情境，包括全關篷、全開篷以及僅中段車頂拆卸或後窗摺疊的半開篷狀態。Targa 車型設計概念於當代開啟截然不同的保時捷駕馭生活風格，從此，不僅延續編制於各世代 911 車系，更進一步應用至 914 及 Carrera GT 等車款。時至今日，保時捷仍堅持結合敞篷車款的開蓬駕馭樂趣與Coupé車型的舒適安全性兩種概念，打造 911 Targa。

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Porsche Heritage Design 產品策略：重新演繹經典設計元素

Porsche Heritage Design 產品策略強調生活品味，全新 911 Targa 4S Heritage Design Edition 由 Style Porsche 設計部門與 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製部門打造，重新詮釋經典 911 車型，更重現 1950 至 1980 年代內裝風格特色。

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