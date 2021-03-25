巧克力囊腫害不孕 術後做試管成功懷雙胞胎
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】28歲的晴晴（化名）飽受經痛及經血過多困擾，常常感到下腹悶痛，只能靠吃止痛藥來減緩疼痛。結婚三年來都沒避孕，但卻遲遲沒有懷孕好消息，讓她十分焦慮，因而求助不孕症門診，經檢查後發現晴晴卵巢左側有一顆近7公分的巧克力囊腫，另外，因為子宮內膜異位症，造成雙側輸卵管沾黏阻塞，成為不孕的元兇！經和醫師充分討論後，決定以腹腔鏡手術切除巧克力囊腫，再進行試管嬰兒療程，最終成功懷上龍鳳胎，讓夫妻倆開心不已。
子宮內膜異位症難纏 經痛、性交疼痛勿輕忽台北中山醫院婦產科暨生殖中心主治醫師李怡萱表示，正常的子宮內膜組織會隨著經血自然剝落排出體外，而形成子宮內膜異位症的原因是子宮內膜長在子宮以外的地方，造成如巧克力囊腫、子宮肌腺症或骨盆腔沾黏等疾病產生，臨床症狀相當繁多複雜，多半為經痛、性交疼痛、排便困難或不同程度的慢性骨盆腔疼痛（包括下腹痛及腰背疼痛），甚至會導致不孕。巧克力囊腫恐害不孕 積極治療搶救「生」機李怡萱醫師說，一般生育年齡女性的子宮內膜異位症發生率約佔6-10%左右，有卵巢巧克力囊腫的比例佔17～44%不等，而不孕症患者的發生率卻可能高達47%。子宮內膜異位症造成不孕的機轉複雜，通常為多種因素共同影響，而卵巢巧克力囊腫本身也可能影響到卵巢庫存量影響生育率，女性朋友千萬不可輕忽，如果有相關症狀應盡快就醫檢查，積極治療才能搶救「生」機。李怡萱醫師說明，目前針對子宮內膜異位症的治療，會以讓「月經不要來」為主要目標，讓異位的子宮內膜萎縮，以減緩症狀同時降低後續復發的機率。針對持續嚴重經痛，並有超過4公分以上的卵巢巧克力囊腫患者，或是中重度內膜異位造成骨盆腔沾黏而導致嚴重骨盆腔疼痛、輸尿管水腫等患者，則可以考慮進行腹腔鏡手術，除了傷口小，恢復快之外，視野影像的放大功能，讓處理精細的卵巢囊腫分層及沾黏分離等非常有利，避免許多不必要的破壞。另外術後也可以針對不孕患者進行人工生殖療程，都有機會提高懷孕機率。李怡萱醫師提醒，子宮內膜異位症是一種慢性疾病，需長期治療及定期追蹤，女性若有經痛或腹痛等症狀，應及早就醫即早治療，避免飽受經痛折磨及影響生育能力。資料來源：健康醫療網 巧克力囊腫害不孕 術後做試管成功懷雙胞胎健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊