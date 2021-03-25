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巧克力囊腫害不孕　術後做試管成功懷雙胞胎

健康醫療網

2021-03-25 18:01:00

巧克力囊腫害不孕　術後做試管成功懷雙胞胎
巧克力囊腫害不孕　術後做試管成功懷雙胞胎
【健康醫療網／記者林怡亭報導】28歲的晴晴（化名）飽受經痛及經血過多困擾，常常感到下腹悶痛，只能靠吃止痛藥來減緩疼痛。結婚三年來都沒避孕，但卻遲遲沒有懷孕好消息，讓她十分焦慮，因而求助不孕症門診，經檢查後發現晴晴卵巢左側有一顆近7公分的巧克力囊腫，另外，因為子宮內膜異位症，造成雙側輸卵管沾黏阻塞，成為不孕的元兇！經和醫師充分討論後，決定以腹腔鏡手術切除巧克力囊腫，再進行試管嬰兒療程，最終成功懷上龍鳳胎，讓夫妻倆開心不已。
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子宮內膜異位症難纏　經痛、性交疼痛勿輕忽
台北中山醫院婦產科暨生殖中心主治醫師李怡萱表示，正常的子宮內膜組織會隨著經血自然剝落排出體外，而形成子宮內膜異位症的原因是子宮內膜長在子宮以外的地方，造成如巧克力囊腫、子宮肌腺症或骨盆腔沾黏等疾病產生，臨床症狀相當繁多複雜，多半為經痛、性交疼痛、排便困難或不同程度的慢性骨盆腔疼痛（包括下腹痛及腰背疼痛），甚至會導致不孕。
巧克力囊腫恐害不孕　積極治療搶救「生」機
李怡萱醫師說，一般生育年齡女性的子宮內膜異位症發生率約佔6-10%左右，有卵巢巧克力囊腫的比例佔17～44%不等，而不孕症患者的發生率卻可能高達47%。子宮內膜異位症造成不孕的機轉複雜，通常為多種因素共同影響，而卵巢巧克力囊腫本身也可能影響到卵巢庫存量影響生育率，女性朋友千萬不可輕忽，如果有相關症狀應盡快就醫檢查，積極治療才能搶救「生」機。
李怡萱醫師說明，目前針對子宮內膜異位症的治療，會以讓「月經不要來」為主要目標，讓異位的子宮內膜萎縮，以減緩症狀同時降低後續復發的機率。針對持續嚴重經痛，並有超過4公分以上的卵巢巧克力囊腫患者，或是中重度內膜異位造成骨盆腔沾黏而導致嚴重骨盆腔疼痛、輸尿管水腫等患者，則可以考慮進行腹腔鏡手術，除了傷口小，恢復快之外，視野影像的放大功能，讓處理精細的卵巢囊腫分層及沾黏分離等非常有利，避免許多不必要的破壞。另外術後也可以針對不孕患者進行人工生殖療程，都有機會提高懷孕機率。
李怡萱醫師提醒，子宮內膜異位症是一種慢性疾病，需長期治療及定期追蹤，女性若有經痛或腹痛等症狀，應及早就醫即早治療，避免飽受經痛折磨及影響生育能力。
資料來源：健康醫療網 巧克力囊腫害不孕　術後做試管成功懷雙胞胎
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