超商福袋大戰要開打了！繼日前萊爾富、全家都推出2026新年福袋之後，好評不間斷，然而7-11雖然官方還沒公開2026新年福袋款式，但有民眾到7-11門市發現已經有進貨，其中甚至推出一款全新的「滑輪拖車購物袋」福袋，讓不少人眼睛為之一亮，因為這在網路購買一個都要價2000元以上，引爆熱烈討論，許多人都表示：「今年超商福袋真的有在拼！很欠買！」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「太誇張剛經過7-11以為是賣剩下的聖誕節福袋，結果竟然是新年開運福袋，那個公仔冰壩杯真的是太犯規了！坐等開賣啦！」只見貼出的照片，已經有7-11門市將進貨的新年福袋擺出搶先曝光，預先看到款式有「滑輪拖車購物袋+冰壩杯」福袋999元、「石墨烯棉被」福袋899元以及「20L機械式微波爐」福袋等。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天啊！是滑輪拖車購物袋欸，這買到就直接回本，網路賣一個就2000多還聯名IP」、「7-11福袋拖車購物袋999元？買到就回本欸」、「我們這邊7-11也有了，不過拿去結帳，店員說12/31才可以買」、「推車有庫洛米的....我要瘋掉超可愛」、「網路上都還沒消息！竟然有門市擺出來了，今年7-11福袋也是超強欸」。
7-11新年福袋疑提前外流！超強款「滑輪拖車購物袋」買到秒回本
然而截至出稿前，7-11官方都還尚未公布2026新年福袋的款式，不過已經有民眾在7-11門市發現，意外提前在官方公布之前流出款式，《NOWNEWS》記者實際前往2間7-11門市查看，目前還沒看到相關商品，可見不是每個門市都有擺出展示。
在流出的款式中，其中「滑輪拖車購物袋+冰壩杯」福袋最備受關注，因近幾年國外品牌由瑞士設計、歐洲製造的「HULKEN滑輪拖車購物袋」超夯，一個要價3000元以上，超多買菜族、網購寄貨族都有買，就算是其他品牌也要2000元上下居多，《NOWNEWS》記者曾經試拉過兩個不同品牌的滑輪購物袋，真的超級絲滑，連在磁磚路上都超滑順，而且還不需要太耗力，如果這次7-11真有這個福袋，999元真的是必買，馬上回本還能抽大獎，但實際還是要看7-11官方公布資訊為主哦！
今年超商福袋質感升級到爆！全家、萊爾富獎項一覽
7-11預期最近就會公布明年新春福袋，今年由萊爾富開第一槍首賣2026馬年福袋，外包裝從紙質升級為保冷袋，內容物划算又能抽台積電股票1張、輝達股票500股，剛開賣銷量就非常好；全家則是基本款249元沒有漲價，還推出跟蔡阿嘎、二伯品牌合作「hahababy聯名款」，光是外袋就直接回本還能重複使用，大獎開抽BMW iX1純電運動休旅車，真的也是輸人不輸陣啦！
🟡萊爾富馬年福袋獎項一次看
📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
📍壹獎：iPhone 17（3名）
📍貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
📍參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
📍肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
📍伍獎：LG 12L除濕機（10名）
📍陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
📍柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
📍其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
🟡全家馬年福袋獎項一次看
📍頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
📍貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
📍參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
📍肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
📍伍獎：全家專屬禮物（40034名）
📍異業優惠
資料來源：全家官網、萊爾富官網
