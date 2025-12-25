我是廣告 請繼續往下閱讀

已經有7-11門市將進貨的新年福袋擺出搶先曝光，預先看到款式有「滑輪拖車購物袋+冰壩杯」福袋999元、「石墨烯棉被」福袋899元以及「20L機械式微波爐」福袋等。

▲已經有網友在7-11門市撞見最新的新年福袋款式，其中滑輪拖車購物袋款只要999元，讓許多人眼睛全亮。（圖/Threads）

7-11新年福袋疑提前外流！超強款「滑輪拖車購物袋」買到秒回本

《NOWNEWS》記者實際前往2間7-11門市查看，目前還沒看到相關商品，可見不是每個門市都有擺出展示。

▲還有網友發現滑輪拖車購物袋福袋有庫洛米款式，超級可愛！（圖/Threads）

因近幾年國外品牌由瑞士設計、歐洲製造的「HULKEN滑輪拖車購物袋」超夯，一個要價3000元以上

連在磁磚路上都超滑順，而且還不需要太耗力，如果這次7-11真有這個福袋，999元真的是必買

▲沒在開玩笑！這種滑輪購物推車網路購物都要2000元左右，大牌子更賣破3000元，這回7-11疑似新年福袋推出相關款式只賣999，未開賣先造成轟動。（圖/蝦皮購物官網）

今年超商福袋質感升級到爆！全家、萊爾富獎項一覽

▲全家便利商店2026年春節福袋正式開賣！249元基本款共有三款，今年也跟蔡阿嘎、二伯品牌合作「hahababy聯名款」，超級可愛！（圖／記者鍾怡婷攝）

🟡萊爾富馬年福袋獎項一次看

📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25

📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11

▲萊爾富福袋每個200元，購買可以參加台積電股票1張、輝達股票500股。（圖/記者張嘉哲攝）

🟡全家馬年福袋獎項一次看

📍頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）

📍貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）

📍參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）