SJ沒錢辦派對就找藝聲 曝未來台灣「SUPER SHOW」歌單
記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導
2021-03-26 15:45:28
韓流天團Super Junior（SJ）本月發行專輯《The Renaissance》回歸樂壇，並抽空接受台灣媒體訪問，聊到主打歌《House Party》，神童透露沒錢舉辦派對的話，就會邀請藝聲，也想跑去利特家搗亂。1年多未訪台的他們，也很想念在台大喊「老婆」的回憶，表示已決定好未來在台舉辦「SUPER SHOW」的歌單。
SJ這次主打歌取名為《House Party》，問起成員「若選擇去一位成員家開派對，會想去誰家？」神童表示：「最想在利特哥家辦一次Party！因為他很討厭髒亂，一定要去他家好好玩一次。」那預算只有10萬韓元能辦派對，必邀的成員是誰？神童笑說沒錢的話，就邀請藝聲，理由是「因為他很認真在管理身材吃不多，不用準備食物也沒關係的感覺」，再搞笑說道：「如果要偷偷舉辦Party的話，沒有特別不想邀請的成員，乾脆就都別來，顆顆，我想自己獨處！」 SJ今年邁向出道第17年，一路走來也發行第十張正規專輯，東海對此表示：「十輯為止一路走來真的感受了許多情感，17年的時間只有幸福的記憶！還有想起每次到台灣開SUPER SHOW，（粉絲）總是為我們準備驚喜應援的樣子，因為有這樣的愛，才能在17年間堅持地奔跑，好想快點見到大家，好想快點去台灣啊！」因2019新型冠狀病毒（COVID-19）影響，把台灣當廚房在走的SJ，已經一年多時間未訪台，成員也表示很想在台灣開演唱會，等疫情趨緩且辦成的話，銀赫說他一定要在舞台上大喊「老婆」；厲旭也選好屆時歌單，表示：「想在台灣表演從首張專輯到十輯的所有歌曲，特別是九輯和十輯的主打歌，感覺大家會想親眼看到表演，所以非常想唱這些歌。」SJ專輯《The Renaissance》已在台數位上架；日文專輯《Star》台壓已發行。
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