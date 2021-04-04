拼圖殺人魔回來了！《奪魂鋸》新作這幕「致敬第一集」
娛樂中心／綜合報導
2021-04-04 20:00:00
新冠肺炎疫情衝擊，好萊塢大片紛紛延檔，但驚悚片迷最期待的「奪魂鋸」系列最新作品《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》，宣布定檔於5月14日台美同步上映。公布的預告中，可看到最新一集特地向首集《奪魂鋸》致敬的經典畫面，網友看了激動大呼：「最愛的奪魂鋸系列終於回來了！」
《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》由奪魂鋸系列導演操刀，執導第一集的恐怖大師溫子仁監製，演員則找來好萊塢巨星山繆傑克森與喜劇泰斗克里斯洛克，預告中一幕，克里斯洛克飾演的警探一手被鐵銬緊鎖，另一手握著一把鋸子，表情充滿驚悚，影癡可猜到這是向第一集《奪魂鋸》致敬，而此獻給影迷的巧思就是出自溫子仁。
當然，黑人巨星山謬傑柯森的加入，更是本片最大亮點，而他個人不論在任何電影中都會出現的台詞「ㄇㄉㄈㄎ」，在本片裡依然沒有缺席，令影迷熱血沸騰。
《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》描述老鳥警探（山繆傑克森 飾）帶領警探（克里斯洛克 飾）調查慘絕人寰的連續殺警案，關於「拼圖殺人魔」重出江湖的傳言，再度勾起所有人心中的恐懼。這次新的遊戲規則，似乎直衝著警察而來。每個命案現場留下的「死亡漩渦」，將把他們捲進難以抽身的血腥深淵之中...。（編輯：楊穎軒）