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史丹利圖奇、柯林佛斯認識20年從未合作　這部電影圓夢了

娛樂中心／綜合報導

2021-04-05 09:00:00

▲史丹利圖奇（右）與柯林佛斯認識20多年，首度同台飆戲。（圖／CATCHPLAY）
▲史丹利圖奇（右）與柯林佛斯認識20多年，首度同台飆戲。（圖／CATCHPLAY）
曾演過《穿著PRADA的惡魔》的好萊塢資深男星史丹利圖奇，與奧斯卡影帝柯林佛斯相識超過20年，但兩人始終沒機會一起同台演戲，將於5月7日全台上映的電影《永遠的我們》，終於讓雙方一償宿願，而促成這對超級老友合作的內幕也曝光。

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《永遠的我們》是導演哈里麥昆花3年時間籌備的作品，與導演素昧平生的史丹利圖奇看完劇本後說：「不管你的片酬預算有多少，我都要演，我們一起完成這個動人故事吧！」而史丹利不僅二話不說答應接演，還為電影找來了身為好友的奧斯卡影帝柯林佛斯一同演出。

▲史丹利圖奇（左）、柯林佛斯在新片演戀人。（圖／CATCHPLAY）
▲史丹利圖奇（左）、柯林佛斯在新片演戀人。（圖／CATCHPLAY）
史丹利圖奇說：「我問導演是否介意由我和柯林佛斯來詮釋電影中亦愛亦友的夥伴，導演興奮地直說『實在是太榮幸』，後來我才坦承，我其實已經讓柯林佛斯看完整部劇本了，他很喜歡，也期待能夠演出，我們也已經在電話中仔細地將角色討論好幾回了。」

「這是我近年來讀過最感動卻又衝擊人心的故事」，史丹利圖奇表示，導演讓兩位相知一輩子的摯愛，以各自不同的角度來面對即將發生的未來，「沒有人是天生準備好的，會擔心害怕、拒絕面對，更會手足無措，情感是如此真實，但只有愛與陪伴，能夠撫慰並且包容彼此的內心。」

導演哈里麥昆更形容：「當史丹利圖奇與柯林佛斯一起出現在鏡頭前時，所有人都能夠感受到他們之間無可取代的友情與默契，放眼當今演員，我想不出還有誰能夠取代他們。」

▲導演認為，電影中的戀人角色非史丹利圖奇（左）、柯林佛斯莫屬。（圖／CATCHPLAY）
▲導演認為，電影中的戀人角色非史丹利圖奇（左）、柯林佛斯莫屬。（圖／CATCHPLAY）
《永遠的我們》故事敘述山姆（柯林佛斯 飾）與塔斯克（史丹利圖奇 飾）這對在一起20年的戀人，他們開車拜訪分居各地的親朋好友，來一趟放鬆心靈的回憶之旅；兩年前塔斯克被診斷出早發性失智症，這讓兩人的生活面臨前所未有的考驗，隨著旅程的推進，他們對未來的想像逐漸崩塌，最終他們將面臨一個巨大的問題，在塔斯克的病痛前，他們對彼此的愛究竟有何意義？（編輯：楊穎軒）

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