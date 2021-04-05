史丹利圖奇、柯林佛斯認識20年從未合作　這部電影圓夢了

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史丹利圖奇說：「我問導演是否介意由我和柯林佛斯來詮釋電影中亦愛亦友的夥伴，導演興奮地直說『實在是太榮幸』，後來我才坦承，我其實已經讓柯林佛斯看完整部劇本了，他很喜歡，也期待能夠演出，我們也已經在電話中仔細地將角色討論好幾回了。」
「這是我近年來讀過最感動卻又衝擊人心的故事」，史丹利圖奇表示，導演讓兩位相知一輩子的摯愛，以各自不同的角度來面對即將發生的未來，「沒有人是天生準備好的，會擔心害怕、拒絕面對，更會手足無措，情感是如此真實，但只有愛與陪伴，能夠撫慰並且包容彼此的內心。」
導演哈里麥昆更形容：「當史丹利圖奇與柯林佛斯一起出現在鏡頭前時，所有人都能夠感受到他們之間無可取代的友情與默契，放眼當今演員，我想不出還有誰能夠取代他們。」
《永遠的我們》故事敘述山姆（柯林佛斯 飾）與塔斯克（史丹利圖奇 飾）這對在一起20年的戀人，他們開車拜訪分居各地的親朋好友，來一趟放鬆心靈的回憶之旅；兩年前塔斯克被診斷出早發性失智症，這讓兩人的生活面臨前所未有的考驗，隨著旅程的推進，他們對未來的想像逐漸崩塌，最終他們將面臨一個巨大的問題，在塔斯克的病痛前，他們對彼此的愛究竟有何意義？（編輯：楊穎軒）