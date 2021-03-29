打破傳言，Toyota與Subaru 4/5聯合發表，GR 86將要來了？
Carture 車勢文化
2021-03-29 12:55:20
我是廣告 請繼續往下閱讀
關於Toyota GR 86消息不斷，日前外媒傳出Toyota為了要GR 86與BRZ在個性上有所區隔，因此發表時間將要延至2022年，但這項傳言近日則被Toyota狠狠打臉，因為就在幾日前Toyota宣布將與Subaru一同發表新車，而時間就是4/5。 雖然Toyota並未提及車型，但由於該聲明是Toyota Gazoo Racing發布，因此不排除很有可能就是各界期待已久的GR 86。而關於GR 86規格因與BRZ為雙生車型，因此除搭載TNGA平台，動力也為2.4升引擎有著228hp/25.4kgm性能輸出，但至於要如何與BRZ作出區隔，目前大概只能於外觀上作出差異，和底盤與變速系統進行調整，至於要發表的到底是哪款車型？會是GR 86還是另有神祕車款？待4/5一切就會揭曉，倘若真是GR 86那國內年底導入計畫就能如期實現。
NOW民調中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
PK擂台
北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？
31.47%68.53%2021-03-26-2021-04-01
法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？
94.9%5.1%2021-03-25-2021-03-31
你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？
46.67%53.33%2021-03-24-2021-03-30
你會抵制使用新疆棉的品牌嗎？
74.62%25.38%2021-03-26-2021-03-30
即時